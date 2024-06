Semaforo verde della I Commissione alla proposta di legge in materia di Garante dei diritti delle persone con disabilità

Il testo, di cui sono relatori il Consigliere Andrea Padovani (FP-PD) per la maggioranza e il Consigliere Andrea Manfrin (Lega VdA) per la minoranza, è stato depositato il 14 maggio dai gruppi UV, AV-VdAU, PlA, FP-PD e si compone di tre articoli.

«La modifica alla norma regionale approvata nel 2022 - dice il Presidente della prima Commissione, Erik Lavevaz (UV) - si è resa necessaria per risolvere alcune criticità emerse durante la sua applicazione e recepisce alcune delle osservazioni espresse dal Coordinamento disabilità Valle d'Aosta. In particolare, si intende fornire alla Difensora civica il supporto necessario per svolgere efficacemente le sue funzioni di Garante delle persone con disabilità, rafforzando la dotazione organica attraverso l'assegnazione di un funzionario di categoria D.»

Erik Lavevaz

Contestualmente, la Commissione ha espresso parere contrario su una proposta di legge del gruppo PCP sullo stesso tema, con il voto contrario della maggioranza, l'astensione dei gruppi Lega VdA e RV e il voto a favore del gruppo PCP.

«Il testo - commenta la Capogruppo di PCP, Erika Guichardaz, relatrice della proposta di legge - presentato un mese prima di quello della maggioranza, differiva dall'altro in pochi ma significativi punti che recepivano le proposte del CodiVdA, ribadite in sede di audizione. In particolare prevedeva risorse finanziarie aggiuntive a supporto del Difensore civico per consulenze e incarichi a esperti qualificati rispetto ad aspetti specifici della disabilità e chiedeva al Garante un impegno legato all'applicazione dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche.»