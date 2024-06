PNRR in Valle d’Aosta: incontro con gli stakeholder del Progetto Task Force 1000 Esperti per un feedback sulle attività di supporto tecnico-operativo a oggi realizzate

L’Assessorato degli Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la Montagna informa che si è svolto ieri, giovedì 27 giugno 2024 l’incontro della Task Force 1000 Esperti che è stata costituita a inizio 2022 in attuazione della misura "Assistenza tecnica a livello centrale e locale" dell'Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" del PNRR, con il compito di supportare le amministrazioni territoriali nella gestione e velocizzazione delle procedure complesse e per garantire la concreta attuazione delle azioni di riforma in materia di semplificazione previste dal PNRR nonché lo smaltimento dell’arretrato.

I lavori sono stati introdotti dall’Assessore Luciano Caveri, che ha ricostruito puntualmente il quadro della programmazione e della governance regionale esistenti in materia di PNRR/PNC esplicitando l’importanza delle azioni di riforma della PA in materia di semplificazione e digitalizzazione. Il dirigente della struttura semplificazione, supporto procedimentale e progettuale per l’attuazione del PNRR/PNC Dott. Gianpaolo Lalicata ha presentato le novità del progetto e i lavori sono poi proseguiti con le testimonianze delle strutture regionali, del SUEL e degli enti locali che hanno raccontato in prima persona il supporto ricevuto dalla Task Force in ambito digitale, tecnico-giuridico e tecnico-procedimentale.

Gli stakeholder e gli esperti hanno presentato le soluzioni applicate e i risultati conseguiti rispetto alle problematiche individuate.

L’incontro con i destinatari delle attività di supporto, che si è svolto in spirito costruttivo e partecipativo, sarà riproposto a partire dal mese di settembre 2024 al fine di condividere periodicamente le soluzioni di semplificazione messe a terra dalla Task Force.