Aosta: 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza

Quest’anno le celebrazioni dell’Anniversario di Fondazione del Corpo si sono svolte alle ore 11:00 presso la Piazza Emile Chanoux di Aosta, nel corso di una cerimonia alla quale sono state invitate le massime Autorità regionali, civili, militari e religiose della Valle d’Aosta.

La cerimonia è stata preceduta dalla deposizione di una corona di alloro in onore dei militari della Guardia di Finanza caduti in servizio e nell’adempimento del dovere, presso la caserma “Giovanni Eliseo Luboz”, sede del Comando Territoriale di Aosta.









Nel 2023 e nei primi cinque mesi del 2024, la Guardia di Finanza di Aosta ha eseguito 1.907 di interventi ispettivi e 101 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.









Le attività ispettive hanno consentito di individuare 114 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco e 74 lavoratori in “nero” o irregolari.

I soggetti denunciati per reati tributari sono 30.

In materia di indebite compensazione di crediti d’imposta, sono stati sottoposti a sequestro preventivo, disposto dall’A.G., crediti fiscali fittiziamente maturati nell’ambito del cd. Superbonus 110, per un valore di 1.981.744 euro.

Gli interventi nel settore del contrasto degli illeciti in materia doganale, principalmente eseguiti al Traforo del Gran San Bernardo, hanno portato alla denuncia di 6 soggetti e alla constatazione di 113 violazioni amministrative.

Nel settore del contrasto al gioco illegale e irregolare, sono stati eseguiti 6 controlli, con la constatazione di 3 violazioni amministrative in materia di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento.

L’attività della Guardia di Finanza nel comparto della tutela della spesa pubblica è orientata a vigilare sul corretto utilizzo delle risorse dell’Unione europea, nazionali e regionali, per la realizzazione di interventi a sostegno di imprese e famiglie.

Le direttive impartite mirano, in via prioritaria, al presidio dei progetti e degli investimenti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In tale ambito sono stati eseguiti 54 interventi orientati a verificare la spettanza a cittadini e imprese di crediti d’imposta, di contributi e finanziamenti, oltreché la corretta esecuzione delle opere e dei servizi oggetto di appalti pubblici, per un importo complessivamente controllato pari a 12.456.734 euro.

Sul fronte della spesa pubblica nazionale, nello stesso periodo, sono stati effettuati 105 interventi, di cui 98 in tema di reddito di cittadinanza e di nuove misure di inclusione e di supporto per la formazione e il lavoro.

In tema di appalti, sono state monitorate procedure di affidamento e modalità di esecuzione delle opere e servizi per 2.999.496 euro.

Complessivamente, l’azione di contrasto alle frodi ai danni delle risorse unionali ha portato ad accertare contributi indebitamente percepiti per 1.382.596 euro, mentre quelli relativi ai finanziamenti nazionali, alla spesa previdenziale e assistenziale sono 17.795 euro.

Le indagini condotte in collaborazione con l’Autorità giudiziaria – penale e contabile – in tema di spesa pubblica hanno consentito di denunciare complessivamente 30 soggetti e segnalare alla Corte dei conti 51 responsabili di presunti danni erariali.

Crescente è la collaborazione sul territorio con la Procura europea, con la quale sono state sviluppate 5 indagini che hanno portato alla denuncia di 13 responsabili e alla proposta di sequestro di 242.934 euro.

L’azione del Corpo nel contrasto ai fenomeni corruttivi e agli altri delitti contro la Pubblica Amministrazione, svolta facendo leva sulle peculiari potestà investigative che connotano la polizia economico-finanziaria e sviluppando indagini strutturate, di natura tecnica, finanziaria e patrimoniale, ha portato all’arresto di 2 persone e alla denuncia a piede libero di ulteriori 5.

Nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria, l’azione del Corpo mira a bloccare le infiltrazioni criminali nell'economia legale e, contemporaneamente, a tutelare il libero mercato e il rispetto delle regole della sana concorrenza.

In materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono state:

eseguite 15 attività ispettive nei confronti dei cosiddetti “soggetti obbligati” (intermediari finanziari, professionisti, agenzie immobiliari, money transfer , compro-oro), che si sono concluse con la constatazione di 22 violazioni amministrative ;

approfondite 148 segnalazioni di operazioni sospette, da cui è scaturita la constatazione di 25 violazioni amministrative in materia di limitazione all’utilizzo di denaro contante.

L’attività investigativa ha altresì consentito di deferire all’A.G. 6 persone per i reati di

riciclaggio e autoriciclaggio .

Ai confini terrestri sono stati eseguiti 55 controlli sulla circolazione della valuta con la scoperta di illecite movimentazioni per 73.505 euro, l’accertamento di 51 violazioni nonché il sequestro di valuta per 31.753 euro.

Nell’ambito del contrasto al crimine organizzato, è stata conclusa un’indagine che ha permesso di denunciare all’Autorità Giudiziaria 1 soggetto per violazione alle disposizioni del Codice Antimafia, con il contestuale sequestro preventivo di beni per un valore di 40.613,00 euro.

In applicazione della normativa in tema di misure di prevenzione patrimoniale, sono stati altresì sottoposti ad accertamenti 28 soggetti, mentre, con riferimento alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia, sono stati eseguiti 766 accertamenti a seguito di richieste pervenute dalla locale Questura.

Nel periodo in esame, sono stati sequestrati 806 gr. di sostanze stupefacenti, in prevalenza costituite da marijuana (492 gr.), hashish (166 gr.), eroina (15 gr.) e cocaina (9 gr.), con la denuncia all’A.G. di 5 soggetti e la segnalazione alle competenti Prefetture di ulteriori 98.

Sul versante della tutela del mercato dei beni e dei servizi, sono stati eseguiti 57 interventi, da cui è scaturita la denuncia di 16 soggetti. A seguito di tali attività sono stati sottoposti a sequestro 202.418 prodotti contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy, non sicuri e in violazione della normativa sul diritto d’autore.

Il contrasto ai traffici illeciti, in generale, viene assicurato anche nell’ambito del Servizio “117”, oggetto di recenti interventi in campo operativo, addestrativo e tecnico-logistico, finalizzati a incrementare la prontezza operativa e l’efficacia d’intervento delle pattuglie sul territorio e dei mezzi navali, a riscontro delle segnalazioni del cittadino.

Nella nostra Regione è di primaria importanza la presenza della componente specialistica del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, quotidianamente impegnata nella salvaguardia della vita umana in montagna e nella ricerca delle persone scomparse.

Nel 2023, gli interventi complessivi effettuati dal S.A.G.F. sono stati 126 e hanno permesso di portare in salvo 154 persone e recuperare 21 salme.

L’attività del comparto alpestre, nel 2024 ha consentito di eseguire ad oggi 47 interventi, salvare 50 persone e recuperare 4 salme.

L’impegno concorsuale del Corpo nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica continua ad essere garantito nell’ambito della gestione delle manifestazioni pubbliche e di eventi di particolare rilevanza, cui il Corpo partecipa prioritariamente con l’impiego dei militari specializzati Anti Terrorismo Pronto Impiego “AT-P.I.”.

Nel contesto rientrano anche gli eventi di respiro internazionale caratterizzati dalla contemporanea presenza di numerose Autorità estere e, spesso, organizzati al di fuori della nostra Regione. A tale riguardo anche la Guardia di Finanza di Aosta ha contribuito, con l’impiego della propria aliquota di militari specializzati AT-PI, a numerosi servizi di ordine pubblico su tutto il territorio nazionale, tra cui i recenti summit organizzati in occasione della Presidenza italiana del G7.

Nel 2023 la Guardia di Finanza ha impiegato complessive 643 giornate/uomo in servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni, eventi sportivi, consessi internazionali e altri eventi. Tale impegno, che sta continuando anche nel 2024, ha portato ad un impiego complessivo di 259 giornate/uomo in servizi di ordine pubblico.