Avviso pubblico per il progetto “Giovani valdostani in montagna”

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali indice l’Avviso pubblico “Giovani in montagna” per favorire iniziative capaci di generare nuove possibilità e soluzioni a problemi e priorità che impattano sulle giovani generazioni.

Le risorse finanziarie disponibili, da assegnare ai Soggetti proponenti no-profit sottoindicati, ammontano complessivamente a 115 mila e 092,00 euro e sono così suddivise:

INTERVENTO 1 “Alla scoperta della natura: studenti valdostani in rifugio!”

euro 47.000,00, di cui euro 23.500,00 nel 2024 ed euro 23.500,00 nel 2025

INTERVENTO 2 “Zig Zagando d'inverno: studenti valdostani sulla neve!”

euro 32.000,00, di cui euro 8.000,00 nel 2024 ed euro 24.000,00 nel 2025

INTERVENTO 3 “Alla scoperta degli sport estivi: giovani in movimento!”

euro 19.092,00 per l’anno 2025

INTERVENTO 4 “Impara il mestiere: giovani guide di media montagna si diventa!”

euro 17.000,00 per l’anno 2025

Al presente Avviso pubblico possono partecipare i Soggetti proponenti no-profit:

per gli interventi 1, 3 e 4

le Associazioni e/o le Società di guide regolarmente costituite in Valle d'Aosta e ivi operanti, regolarmente iscritte ad uno specifico registro o albo laddove obbligatorio, nonché gli Accompagnatori di Media Montagna (A.M.M.) iscritti all'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (U.V.G.A.M.) e alle Guide escursionistiche iscritte all'elenco regionale.

per l’intervento 2

l’Associazione Valdostana Maestri di Sci (A.V.M.S.) e le Scuole di sci regolarmente costituite in Valle d'Aosta e ivi operanti, nonché regolarmente iscritte ad uno specifico registro o albo laddove obbligatorio.

La domanda di partecipazione (Modulo A) di cui alla DGR 707 del 21 giugno 2024 deve pervenire dal Soggetto proponente, a pena di inammissibilità, entro e non oltre domenica 21 luglio 2024 – ore 23.59 e può essere presentata mediante:

consegna a mano ESCLUSIVAMENTE dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00, SU APPUNTAMENTO contattando il competente Ufficio politiche giovanili ai recapiti 0165/275854 e 0165/275855;

invio da casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it

La domanda di partecipazione sopracitata deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

− Modulo A-1 – Dichiarazione requisito di ammissibilità (eventuale);

− Modulo B – Dichiarazione di collaborazione (eventuale);

− Modulo C – Scheda per la presentazione delle iniziative;

− Modulo D – Piano finanziario;

− Copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto proponente;

− Copia di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Il Soggetto proponente no-profit che intende partecipare al presente Avviso pubblico dovrà presentare le iniziative per gli specifici interventi individuati, compilando la relativa Scheda (Modulo C).

L’Avviso pubblico, la domanda di partecipazione e i relativi moduli sopracitati sono consultabili e scaricabili dal portale web dell’Ufficio politiche giovanili https://giovani.regione.vda.it

Le iniziative che i Soggetti proponenti no-profit partecipanti al presente Avviso pubblico presenteranno dovranno svolgersi nei seguenti periodi:

INTERVENTO 1 : da metà settembre a metà ottobre per gli anni 2024 e 2025 , a favore degli studenti iscritti alle classi seconde e terze delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado in orario scolastico;

: , a favore degli studenti iscritti alle classi seconde e terze delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado in orario scolastico; INTERVENTO 2: da a e tra novembre e , a favore degli studenti iscritti alle classi seconde e terze delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado in orario scolastico;

, a favore degli studenti iscritti alle classi seconde e terze delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado in orario scolastico; INTERVENTO 3: da giugno ad , a favore degli studenti iscritti alle classi quarte e quinte delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado in orario extrascolastico

, a favore degli studenti iscritti alle classi quarte e quinte delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado in orario extrascolastico INTERVENTO 4: da giugno ad , a favore degli studenti dai 18 anni in su frequentanti le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e dei giovani valdostani fino ai 29 anni in orario extrascolastico.

Per informazioni è possibile rivolgersi ai referenti della Struttura politiche educative:

Enrico Vettorato (tel. ufficio: 0165/275854 - mail: e.vettorato@regione.vda.it ) ed Elena Pesa (tel. ufficio 0165/275855 - mail: e.pesa@regione.vda.it ) o all’email u-polgiovanili@regione.vda.it

ed Elena Pesa (tel. ufficio 0165/275855 - mail: o all’email Nunzio Totaro (tel. ufficio: 0165/273517 – mail: n.totaro@regione.vda.it

Le richieste di chiarimenti o approfondimenti dovranno essere inviate entro e non oltre venerdì 5 luglio 2024, alle ore 12.59, all’indirizzo mail sopracitato e le relative risposte saranno pubblicate sul portale web “QuiJeunes VDA” al link https://giovani.regione.vda.it/home, curato dall’Ufficio politiche giovanili.