La residenza artistica per il progetto Circusnext della poliedrica Marina Cherry ad Arvier

Danza acrobatica, contorsionismo, danza contemporanea, teatro fisico. Una contaminazione tra discipline che è il marchio distintivo della poliedrica artista Marina Cherry, una ricerca che tocca tante forme d’arte per indagare la psiche umana, gli abissi in cui può sprofondare e le sue potenziali aperture al mondo. Solitudine, alienazione, isolamento – sulla scia del fenomeno giapponese hikikomori – vengono scandagliate dalla performer nel suo “work in progress” AVoid, che Marina Cherry porterà in residenza artistica ad Arvier.

Il progetto, promosso da Teatro Instabile di Aosta, in collaborazione con il Comune di Arvier, fa parte di Circusnext, progetto di rete europeo di residenze che si occupa dello sviluppo del circo contemporaneo con particolare attenzione ai nuovi talenti. Una realtà internazionale composta da 24 membri di 15 diverse nazioni europee e della quale fa parte il Teatro Instabile di Aosta.

Nella residenza l’artista lavorerà sulla sua opera nel salone polivalente del paese dell’Alta Valle dal 1° al 7 luglio 2024. Durante questa settimana è prevista anche una “uscita di cantiere” che si terrà venerdì 5 luglio alle 19: sarà un’apertura al pubblico che fornirà a tutti l’occasione di assistere alla rappresentazione dello stato dell’arte di AVoid e ammirare l’ammaliante performance. L’ingresso è libero.

La residenza artistica offrirà anche ai più piccoli l’opportunità di mettersi alla prova con l’arte circense, grazie al laboratorio di circo tenuto dalla stessa Marina Cherry martedì 2 e sabato 6 luglio dalle 17 alle 18.30, sempre nel salone polivalente di Arvier, e dedicato a bambini e bambine dai 5 agli 11 anni. Anche i laboratori sono gratuiti.

Per info e prenotazioni: Fanny Milliery fa.milliery@comune.arvier.ao.it

Biblioteca di Arvier: 0165.99279. Biblioteca di Avise: 0165.91172. Biblioteca di Saint Nicolas 0165.908814 (negli orari di apertura delle biblioteche).