OPPORTUNITA' CER, A CHE PUNTO SIAMO?

La normativa europea e italiana riguardante le Comunità di Energia Rinnovabile (CER) e i Gruppi di Autoconsumo rappresenta una significativa opportunità per il coinvolgimento attivo dei cittadini e delle entità locali nella produzione e nel consumo responsabile di energia elettrica da fonti rinnovabili. Questo quadro normativo non solo promuove la sostenibilità ambientale, ma stimola anche la partecipazione democratica e l'autonomia energetica a livello locale.

A partire dall'8 aprile 2024, sono stati avviati i portali online del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) per la registrazione delle CER e dei Gruppi di Consumo, nonché per la presentazione delle domande relative ai contributi finanziari e agli incentivi. Questa iniziativa si inserisce nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che ha stanziato 2,2 miliardi di euro per sostenere gli investimenti in energia rinnovabile e incentivare la produzione e il consumo sostenibile.

In tutta Italia, sono emerse numerose iniziative coinvolgenti che hanno visto la partecipazione attiva di decine di migliaia di cittadini, centinaia di imprese e molteplici enti pubblici. Tuttavia, in Valle d'Aosta, sebbene si siano già costituite le prime CER grazie all'iniziativa di privati, resta ancora un margine di crescita significativo per il coinvolgimento delle amministrazioni comunali e regionali.

In risposta a questa dinamica, Europa Verde Vda e Rete Civica Vda hanno organizzato un incontro pubblico presso la sala conferenze dell'Hotel Duca d'Aosta, in Piazza Narbonne ad Aosta, per il 28 giugno alle ore 17:30. L'evento, intitolato "CER in Italia e in Valle d'Aosta: A che punto siamo?", vedrà la partecipazione di Chiara Minelli, consigliera regionale della Valle d'Aosta, e di Giuseppe Milano, autore del libro "Comunità energetiche. Esperimenti di generatività sociale e ambientale" edito nel 2024 da Pacini Editore, oltre a diverse comunicazioni sulle attivazioni locali delle CER.

Questo incontro si propone di informare e stimolare il dibattito pubblico su come le comunità locali possono sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla normativa vigente per promuovere la transizione verso un modello energetico più sostenibile e inclusivo, garantendo un futuro più verde e resilienti per le generazioni future.