Colpo d'arma da fuoco in una casa a Cesano nelle Marche: morta una donna, il figlio barricato in casa

(Adnkronos) - Ancora un femminicidio. Una donna è morta a seguito di un colpo di arma da fuoco sparato all'interno della sua abitazione, nelle Marche, secondo quanto si legge su Viveresenigallia. "L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì in un'abitazione a ridosso del fiume Cesano, davanti all'Ipercoop, tra i comuni di Senigallia e Mondolfo. Ancora in corso l'intervento delle forze dell'ordine che hanno chiuso tutte le vie di accesso. Il figlio della vittima, che sembrerebbe aver premuto il grilletto, sarebbe asserragliato in casa. Sul posto un dispiegamento di Carabinieri, Polizia Locale e sanitari del 118 pronti ad intervenire", scrive online il quotidiano.