TipiQ: Rivoluzione nelle mense scolastiche valdostane per un'alimentazione sana e sostenibile

TipiQ si pone l'obiettivo di promuovere una cucina sana, soprattutto per i bambini in fase di crescita, integrando questa missione in un contesto di educazione alla cittadinanza. Il progetto mira a creare una rete di conoscenze del territorio, valorizzando i prodotti locali e favorendo l’economia locale, con un’attenzione particolare ai prodotti a chilometro zero. Il CELVA predisporrà un modello per la messa a punto delle gare d’appalto per il servizio mensa e offrirà supporto agli enti anche attraverso il servizio associato di consulenza. L’Azienda USL elaborerà il menu “TipiQ” e la Fondazione per la formazione turistica si occuperà della formazione degli operatori delle mense “TipiQ”. Inoltre, l’Assessorato Agricoltura e risorse naturali coinvolgerà produttori locali, associazioni di produttori e cooperative agricole, sviluppando politiche mirate al successo dell’iniziativa.

Le mense scolastiche delle scuole dell’infanzia e primarie coinvolgono circa 5.000 persone al giorno, rendendo il progetto TipiQ un'iniziativa di grande impatto per la Valle d'Aosta, coinvolgendo oltre 60 servizi mensa attivi. L'iniziativa si inserisce anche come progetto di educazione civica: sarà inclusa nei piani dell’offerta formativa delle scuole valdostane e prevederà laboratori didattici, momenti di approfondimento e la realizzazione di materiale informativo per le famiglie degli studenti. La Sovrintendenza agli studi sta sviluppando una proposta didattica che comprende laboratori dedicati all'alimentazione, alla riduzione dello spreco alimentare, all’importanza della filiera corta e all’ecologia.

All'evento hanno partecipato diverse figure istituzionali: l’Assessore all’Agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel, l’Assessore alla Sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, la Sovrintendente agli studi, Marina Fey, e la Responsabile dell’Ambulatorio Nutrizionale del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, Anna Maria Covarino. Presenti anche i responsabili politici del progetto per il CELVA, Wanda Chapellu e Ronny Borbey

Il progetto TipiQ è coordinato dal CELVA con la collaborazione dell’Amministrazione regionale e dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, coinvolgendo vari assessorati: Agricoltura e Risorse naturali, Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali, Sanità, Salute e Politiche sociali.

