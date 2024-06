FA TAPPA AD AOSTA IL PROGETTO “OCCHIO AGLI OCCHI”

Il 14 giugno è in programma una giornata di screening gratuito per le maculopatie mediante l’impiego della strumentazione OCT (Tomografia a Coerenza Ottica). “L’iniziativa fa parte del progetto “Occhio agli occhi” organizzato dal Comitato Macula e con il supporto non condizionante di Bayer, impegnata nelle attività di ricerca e sviluppo di terapie innovative in Oftalmologia.

L’esame sarà effettuato dagli oculisti del presidio Beauregard e si svolgerà presso l’Ambulatorio 17 del Poliambulatorio di Via G. Rey 3 ad Aosta. L’accesso è libero, senza prenotazione, con orario dalle ore 10:00 alle 18:00.

Lo screening è rivolto a tutta la comunità con particolare attenzione agli over 50, poiché circa il 10% delle persone tra 65 e 74 anni e oltre il 30% degli over 75 soffre di AMD (degenerazione maculare essudativa legata all’età: patologia degenerativa che colpisce la macula portando alla progressiva perdita della visione centrale), una delle maculopatie più diffuse.





Dott. Luca Ventre: “Individuare tempe-stivamente i pazienti affetti da forme ad alto rischio di compromis-sione della vista è fondamentale e l’OCT, presente all’ospedale Beau-regard e anche nel nostro Poliam-bulatorio di Donnas, è un esame diagnostico indispensabile per le maculopatie perché permette di identificare l’insorgere della patologia ancor prima che questa si manifesti al paziente. Più la diagnosi è precoce più in fretta si può ricorrere al trattamento raggiungendo buoni risultati in termini di cura e di qualità di vita. Laddove possibile, si può ricorrere a trattamenti specifici come le iniezioni intravitreali. Questa terapia (circa 3 mila iniezioni intravitreali eseguite nel 2023 all’Ospedale Beauregard) è essenziale nella forma umida della malattia che in Valle d’Aosta riguarda circa 4.000 pazienti a cui se ne aggiungono altri 8.000 affetti dalla forma secca”.

Massimo Ligustro, Presidente del Comitato Macula: “Anche ad Aosta prende vita la campagna di screening relativa alle maculopatie. L’obiettivo non è solo quello di fare un esame, ma è quello di sensibilizzare la popolazione in merito al benessere oculare. Dobbiamo fare capire alla popolazione che il benessere oculare, cioè lo stato di efficienza dei propri occhi, si verifica e si controlla proprio con esami clinici quali l’OCT”.