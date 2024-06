MONTAGNA VDA: IL SENTIERO DELLA VOLPE - FONTAINEMORE

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Oggi andiamo a FONTAINEMORE

SENTIERO DELLA VOLPE

Un piccolo anello fattibile quasi tutto l'anno e molto adatto ai bambini essendoci anche un libretto con domande sul territorio.

Il percorso ha solo un primo tratto iniziale di salita, il restante è pianeggiante e molto piacevole da percorrere.

Lungo il tracciato sono state posizionate diverse sculture in legno che rendono ancora più piacevole il percorso.

Durante il percorso sono visibili anche molti punti interessanti: la chiesa e il ponte, il lavatoio, la casa del glicine e la cappella di Planaz, l'orrido di Guillemore, l'ex tribunale e il giardino delle pietre del Lys.

Il file del libretto è possibile scaricarlo dal sito del Comune di Fontainemore oppure chiederlo nei negozi del paese.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, traccia GPS:

https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/sentiero-della-volpe/#