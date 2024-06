Con l'assestamento di bilancio della regione la maggioranza rilancia

L'approvazione del provvedimento è stata accolto con soddisfazione dai gruppi consiliari di maggioranza: Union Valdôtaine, Federalisti Progressisti - Partito Democratico, Alliance Valdôtaine - Vallée d'Aoste Unie, Pour l'Autonomie - Per l'Autonomia, e Stella Alpina.

“Dalla seduta del Consiglio Valle di oggi arriva un importante segnale di ottimismo per il futuro della comunità valdostana, per il suo sviluppo e per una concreta risposta ai bisogni dei cittadini”, affermano in una nota congiunta i gruppi di maggioranza. Con questa approvazione, il Consiglio ha stanziato 294 milioni 233 mila euro per gli investimenti, indirizzati a settori chiave per il benessere e lo sviluppo del territorio.

Tra i principali interventi, spiccano 14 milioni di euro per l’edilizia scolastica degli enti locali e 11,2 milioni per l’ARER, destinati al completamento degli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio di Edilizia residenziale pubblica. Il Fondo sviluppo e coesione destinerà 6,3 milioni per la valorizzazione del Palazzo Cogne, trasformandolo in uno studentato universitario, mentre 890 mila euro saranno utilizzati per gli edifici scolastici di proprietà regionale.

In ambito sanitario, gli investimenti ammontano a 17 milioni di euro, di cui 15 milioni per l’Ospedale di Comunità a Verrès. Sono previsti anche 6,3 milioni per il rifinanziamento del fondo per opere minori di pubblica utilità da parte dei Comuni e 18 milioni di euro per incrementare i fondi di rotazione presso Finaosta S.p.a., destinati a mutui per l’edilizia residenziale e il miglioramento energetico.

Gli impianti a fune e i comprensori sciistici beneficeranno di oltre 76 milioni di euro, mentre 4,8 milioni saranno impiegati per la costruzione della Maison de la Montagne, la nuova sede dei Maestri di sci e delle Guide Alpine Valdostane. “Abbiamo lavorato con attenzione e puntualità verso i bisogni del nostro territorio,” sottolineano i gruppi consiliari di maggioranza, evidenziando come l'approvazione all’unanimità di oltre un terzo degli articoli del disegno di legge sia un segnale importante di riconoscimento del valore politico delle scelte compiute.

Quattro milioni di euro sono destinati ai consorzi di miglioramento fondiario per l’efficientamento delle infrastrutture, mentre fondi rilevanti sono stati allocati per la messa in sicurezza e il superamento dello stato di emergenza ad Aymavilles, Villeneuve, Bionaz e Oyace.

“L’approvazione di questo importante assestamento ci dà la certezza di aver lavorato con attenzione e puntualità verso i bisogni del nostro territorio,” concludono i gruppi consiliari di maggioranza. La robusta manovra finanziaria è destinata a dare risposte puntuali ed efficaci, contribuendo significativamente allo sviluppo socioeconomico della regione.

Questa approvazione non solo rappresenta un passo avanti per la Valle d’Aosta, ma conferma l’impegno delle istituzioni nel sostenere e promuovere il benessere della comunità locale, garantendo un futuro prospero e sostenibile per tutti i valdostani.