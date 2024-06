Impatto Economico e Turistico del Bellevue Hotel&Spa di Cogne

Le azioni indirizzate verso i filoni progettuali del PNRR e di Transizione 5.0 sono tra i parametri di selezione delle aziende presentate durante il tour, che entro ottobre toccherà 15 città italiane, in collaborazione con VISA.

“Imprese Vincenti” ha raccolto ampio interesse grazie all’opportunità offerta alle aziende da Intesa Sanpaolo e dai partner di progetto di essere inserite in programmi di accompagnamento alla crescita e di ottenere un’ampia visibilità nazionale. In quattro edizioni si sono autocandidate al programma circa 14.000 PMI, di cui 4.000 solo quest’anno. Un segmento di imprese che complessivamente contano 150.000 dipendenti e registrano circa 35 miliardi di fatturato.

Sul palco è salita Laura Roullet, Maître de Maison e Amministratice Delegata di Bellevue Hotel&Spa.

Le 150 Imprese Vincenti - di cui 10 straniere - che parteciperanno al roadshow 2024 sono state selezionate per aver attivato progetti o raggiunto risultati significativi sul generare valore economico e impatto sociale, su innovazione e ricerca, sulla transizione digitale ed ecologica, su export e internazionalizzazione, su passaggio generazionale e consolidamento dimensionale, su formazione e welfare.

Situato a Cogne, affacciato sui Prati di Sant’Orso e di fronte al maestoso Gran Paradiso, il Bellevue Hotel&Spa non è semplicemente un hotel, ma una grande Casa che racchiude la storia, la cultura e la natura delle Alpi. La famiglia Jeantet-Roullet ha saputo mantenere e innovare questa perla dell'ospitalità dal 1925, conservando l'autenticità e la personalità della location. Questo impegno è stato recentemente riconosciuto con il premio "Imprese Vincenti" durante la tappa al grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino.

Il Bellevue Hotel&Spa gioca un ruolo fondamentale nell'economia locale di Cogne e della Valle d'Aosta. L'ospitalità di alta qualità offerta attira turisti da tutto il mondo, contribuendo in modo significativo al settore turistico regionale.

Il Bellevue impiega un numero considerevole di persone, contribuendo alla riduzione della disoccupazione locale e fornendo formazione e opportunità di carriera nel settore dell'ospitalità. Inoltre, l'hotel collabora con fornitori e produttori locali per garantire che una parte consistente della spesa operativa rimanga nella regione, stimolando l'economia locale.

La struttura ha investito in progetti di sostenibilità, adottando pratiche ecologiche e promuovendo un turismo responsabile. Questo non solo riduce l'impatto ambientale dell'hotel, ma lo rende anche un esempio virtuoso di come l'innovazione possa andare di pari passo con la sostenibilità.

Il Bellevue Hotel&Spa è un vero e proprio faro per il turismo in Valle d'Aosta. La sua posizione strategica e la qualità dei servizi offerti attirano visitatori sia nazionali che internazionali, che spesso scelgono di esplorare ulteriormente la regione grazie alla base confortevole e accogliente offerta dall'hotel.

L'hotel promuove attivamente la cultura e la natura locali, offrendo ai suoi ospiti esperienze autentiche che spaziano dalle escursioni guidate nel Parco Nazionale del Gran Paradiso alle degustazioni di prodotti tipici valdostani. Questo approccio non solo arricchisce l'esperienza dei visitatori, ma li sensibilizza anche sull'importanza della conservazione del patrimonio naturale e culturale della regione.

Il Bellevue ospita regolarmente eventi che attraggono un pubblico variegato, dai convegni aziendali ai ritiri wellness. Questi eventi non solo portano un flusso costante di visitatori, ma favoriscono anche collaborazioni con altre imprese locali e regionali, creando sinergie che rafforzano l'offerta turistica complessiva della Valle d'Aosta.

La recente premiazione nell'ambito del programma "Imprese Vincenti" di Intesa Sanpaolo testimonia l'eccellenza e l'impegno del Bellevue Hotel&Spa nel contribuire all'economia e al turismo locale. Essere selezionati tra le 150 imprese vincenti a livello nazionale è un riconoscimento prestigioso che sottolinea l'importanza di continuare a innovare e investire in sostenibilità, digitalizzazione e crescita.

Partecipando a "Imprese Vincenti", il Bellevue avrà accesso a programmi di accompagnamento alla crescita e strumenti di sviluppo, che favoriranno ulteriormente l'investimento in fattori intangibili come la ricerca e sviluppo, la formazione e la sostenibilità. Questi investimenti saranno cruciali per affrontare le sfide future e consolidare la posizione dell'hotel come leader nell'ospitalità alpina.

Il Bellevue Hotel&Spa di Cogne rappresenta un esempio eccellente di come un'impresa possa contribuire in modo significativo all'economia e al turismo locali, mantenendo al contempo un forte impegno verso la sostenibilità e l'innovazione. Il riconoscimento come "Impresa Vincente" è un ulteriore testimonianza del valore e dell'impatto positivo che questa struttura ha sulla comunità della Valle d'Aosta e oltre. Con una visione chiara e un impegno costante, il Bellevue continuerà a essere un punto di riferimento per l'ospitalità alpina, promuovendo la bellezza e la cultura della regione.