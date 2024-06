Finite le scuole per 11.953 gli alunni

oggi, giovedì 6 giugno, ufficialmente le vacanze estive, che dureranno fino al prossimo mercoledì 11 settembre, quando si avvierà il nuovo anno scolastico, che si concluderà a sua volta martedì 10 giugno 2025.

Saranno, invece, ancora impegnati negli esami di Stato 1139 alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado e 848 alunni delle classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado.

Le attività educative dei bambini della scuola dell'infanzia si concluderanno, come di consueto, a fine giugno.

Ogni Istituzione scolastica stabilisce il calendario per gli esami di Stato del primo ciclo di istruzione, il cui termine è previsto per il 30 giugno.

Il calendario dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione è stabilito, invece, a livello nazionale. Le prove scritte inizieranno mercoledì 19 giugno.

In data 14 giugno è prevista una Conferenza stampa presso la biblioteca regionale alle ore 11.00, alla presenza dell'Assessore ai Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali e della Sovraintendente agli Studi per fare un bilancio dell'anno scolastico 2023/2024 e per illustrare gli imminenti esami di stato.