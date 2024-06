Assessore Carlo Marzi sulle liste di attesa: "Comprendiamo il nervosismo del governo"

L'assessore alla sanità della Regione Valle d'Aosta, Carlo Marzi, ha espresso il suo punto di vista riguardo alle misure del decreto approvato dal governo che mirano a risolvere il problema delle liste d'attesa nel servizio sanitario pubblico.

"Da un punto di vista politico, comprendiamo perfettamente il nervosismo del governo su questo tema e quindi la sensibilità che cercano di concretizzare," ha dichiarato Marzi. "Il tema delle liste d'attesa è centrale nella crisi che le nostre comunità provano nel sentire lontano dalle loro esigenze il servizio sanitario pubblico."

Iniziative già in atto in Valle d'Aosta

Marzi ha sottolineato che alcune delle misure indicate nel decreto sono già operative nella Regione Valle d'Aosta. "Almeno due aspetti che vengono presi in esame da queste apparenti novità legislative - ha aggiunto - nella nostra Regione sono già applicati: il Cup unico e la piattaforma unica tra i servizi pubblici e quelli prestati presso i privati accreditati; il fatto di avere già dato indicazioni per la gestione delle liste d'attesa e dei percorsi di tutela."

Concludendo il suo intervento, Marzi ha evidenziato le difficoltà che la Valle d'Aosta affronta nel finanziare il proprio servizio sanitario pubblico. "Siccome siamo la Regione che finanzia il proprio servizio sanitario pubblico con risorse regionali e investiamo più risorse di quante ne arriverebbero se fosse lo Stato a inviarci i fondi, ci sentiamo di dire che il tema delle liste di attesa sconta l'enorme divario tra le prestazioni richieste e le risorse umane, in primis, presenti sul campo."

Secondo Marzi, è necessario partire dalla base per trovare soluzioni efficaci. "È quindi necessario per tutelare la centralità del servizio pubblico cercare soluzioni che partano in primis dal numero di risorse umane presenti in sanità per proseguire con le necessarie risorse finanziarie e solo alla fine arrivare ai decreti e alle leggi."

In sintesi, l'assessore Marzi richiama l'attenzione sulla necessità di incrementare le risorse umane nel settore sanitario e di mantenere un finanziamento adeguato per poter offrire un servizio pubblico che risponda efficacemente alle esigenze dei cittadini, mettendo in pratica misure che vanno oltre le semplici disposizioni legislative.