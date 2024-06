Chiusura strada statale 26 nel tratto della Mongiovetta: per Regione necessaria gratuità dell'autostrada tra Verrès e Châtillon

In previsione della chiusura è stata predisposta, nelle zone interessate dalla modifica ai servizi previsti dal Trasporto pubblico locale (TPL), una riorganizzazione dei servizi.

In particolare gli autobus della linea Aosta-Pont-Saint-Martin percorreranno il tratto Châtillon-Verrès in autostrada. Il collegamento con il Comune di Montjovet sarà garantito da una navetta che, circolando tra le frazioni del comune, consentirà di intercettare a Verrès la linea principale.

Lato Châtillon, l'autobus della linea Aosta-Pont-Saint-Martin farà una deviazione fino a Saint-Vincent, sia arrivando da Aosta - quindi prima di imboccare l’autostrada da Châtillon - sia in uscita dal casello autostradale di Châtillon, arrivando da Pont-Saint-Martin.

Il servizio sostitutivo ferroviario non subirà modifiche in quanto, in quel tratto, percorre già in via ordinaria l’autostrada.

Il Governo regionale ancora in questi giorni ha sollecitato la chiusura delle procedure per l'applicazione della gratuità nel tratto tra Chatillon e Verres da parte di ANAS e SAV ed è in attesa da parte delle due società in merito alla definizione dell’accordo.

ALLARGAMENTO SEDE STRADALE CON SOSTITUZIONE BARRIERE DI SICUREZZA SULLA STATALE 26 “DELLA VALLE D’AOSTA” A MONTJOVET

Anas ha programmato la prosecuzione degli interventi di allargamento della sede stradale con sostituzione delle barriere laterali di sicurezza per un tratto di circa 250 metri lungo la statale 26 “della Valle d’Aosta” a Montjovet. Come condiviso dai tecnici Anas durante il Comitato Operativo Viabilità che si è svolto lo scorso 24 maggio, al fine di garantire la piena sicurezza per le maestranze impegnate nei lavori nonché per gli utenti della strada, il tratto sarà chiuso al traffico da lunedì 10 giugno a venerdì 5 luglio.

Il percorso alternativo durante la chiusura è costituito dalla A5 tra i caselli di Verres e Chatillon/Saint-Vincent. Sono in corso le necessarie interlocuzioni con il Gestore autostradale per istituire la gratuità del pedaggio tra i due caselli.

I lavori in programma costituiscono l’ultima fase di un intervento più ampio che ha previsto l’allargamento della statale 26 a Montjovet per un’estensione di circa 1,4 km lungo un tratto particolarmente impervio sulla gola che ospita la Dora Baltea. L’investimento complessivo per l’esecuzione degli interventi ammonta a circa 2,3 milioni di euro.

Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre, si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.