Portes Ouvertes: Visita della II A del Liceo delle Scienze Umane di Aosta

L'iniziativa Portes Ouvertes mira a promuovere la conoscenza delle istituzioni locali tra i giovani, offrendo loro una visione diretta del funzionamento dell'Assemblea legislativa. Durante la visita, gli studenti hanno seguito con grande interesse l'illustrazione della storia e del ruolo del Consiglio Valle. La spiegazione, arricchita da aneddoti storici e dettagli operativi, ha permesso agli allievi di comprendere meglio l'importanza della partecipazione democratica e del processo legislativo.

Uno dei momenti più coinvolgenti della giornata è stato senza dubbio la simulazione dei lavori consiliari. Gli studenti, nei panni di giovani Consiglieri regionali, hanno discusso un progetto di legge riguardante l'organizzazione dell'anno scolastico per la valutazione periodica degli studenti. La proposta normativa, che prevedeva la reintroduzione di due semestri e la soppressione del periodo unico, è stata al centro di un acceso dibattito.

Dopo una discussione approfondita, il testo normativo è stato approvato a netta maggioranza. Questo esercizio pratico ha permesso agli studenti di comprendere meglio le dinamiche del processo legislativo, dall'elaborazione della proposta alla discussione in aula fino al voto finale. Inoltre, ha stimolato il loro senso critico e la capacità di argomentazione, elementi fondamentali per la formazione di cittadini consapevoli e attivi.

L'insegnante Federico Tummolo ha espresso grande soddisfazione per l'esito della visita, sottolineando l'importanza di esperienze didattiche che vadano oltre le mura scolastiche. "Queste iniziative sono fondamentali per avvicinare i ragazzi alle istituzioni e far comprendere loro l'importanza della partecipazione civica", ha dichiarato.

Gli studenti, entusiasti e motivati, hanno condiviso le loro impressioni positive. "È stato molto interessante vedere come funzionano realmente le cose al Consiglio Valle. La simulazione ci ha fatto capire quanto sia complesso e importante il lavoro dei Consiglieri", ha commentato uno degli allievi.

La visita della classe II A del Liceo delle Scienze Umane di Aosta al Consiglio Valle rappresenta un esempio virtuoso di come l'educazione civica possa essere integrata con esperienze pratiche e formative. In un'epoca in cui la partecipazione democratica è spesso messa in discussione, iniziative come Portes Ouvertes sono essenziali per coltivare nei giovani il senso di appartenenza e responsabilità verso la propria comunità. La speranza è che questo tipo di progetti possa continuare a crescere e coinvolgere sempre più studenti, preparando così le future generazioni ad affrontare le sfide della cittadinanza attiva e consapevole.