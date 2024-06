GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta regionale ha approvato di proporre al Consiglio Valle la deliberazione relativa a “Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 della gestione straordinaria in liquidazione per l’esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent”.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stato approvato lo schema di convenzione con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), organismo pagatore del Complemento regionale per lo sviluppo rurale della Valle d’Aosta 2023/2027, per l’erogazione delle provvidenze cofinanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Lo schema di convenzione è frutto di un ampio processo di consultazione e di condivisione con le Regioni aventi AGEA come Organismo Pagatore, le quali hanno proposto una serie di integrazioni e modifiche al testo al fine di adeguarlo alle differenti esigenze e strutture amministrative regionali.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stata approvata la costituzione di un “Centro risorse per la didattica della musica” e la realizzazione di un progetto regionale sulla didattica denominato “Pas seulement musique”. Il Dipartimento Sovraintendenza agli studi ha rilevato la necessità, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, di creare un polo che si configuri come centro di ricerca-azione per lo sviluppo di percorsi musicali artistici creativi che pongano in sinergia i diversi linguaggi, raccordandoli con l’innovazione metodologica e le nuove tecnologie, considerata l’importanza che la musica e le attività artistico-creative rappresentano nella formazione, nella crescita e nel benessere degli studenti.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

La Giunta regionale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di mitigazione del rischio idraulico sul torrente Baudier, in località Voisinal del Comune di Oyace, e la bozza dell’atto di intesa tra la Regione e il Comune di Oyace per la realizzazione dei lavori. L’intervento è finalizzato all’esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio idrogeologico da colata di detrito nel tratto in località Voisinal in corrispondenza delle interferenze tra la viabilità regionale e comunale e il corso d’acqua.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato approvato il Piano operativo annuale – POA per il 2024 del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2024/2025. Il documento consiste di 41 schede tecniche (9 della Macro area Prevenzione, 9 della Macro area Assistenza territoriale, 5 della Macro area Assistenza ospedaliera, 16 della Macro area Politiche sociali e 2 della Macro area della Governance) che dettagliano, in base agli obiettivi strategici prescelti, azioni e risultati attesi. L’importo complessivo per il triennio 2024/2026 è di 17 milioni 436 mila e 341 euro.

Sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione di un contributo straordinario al Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta – ODV per il funzionamento del Centro servizi del volontariato per il 2024.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stata approvata la compartecipazione della Regione alla spesa per l’istituzione di un servizio di taxi-bus nei Comuni di Antey-Saint-André, La Magdeleine e Chamois nel periodo dal 6 luglio al 1° settembre 2024, nel Comune di Morgex dal 27 luglio al 25 agosto 2024 e nel Comune di Torgnon dal 29 giugno all’8 settembre 2024.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stata approvata la pubblicizzazione dell’immagine turistico-sportiva della Valle d’Aosta mediante la sponsorizzazione, per la stagione agonistica estiva 2024, di atleti valdostani praticanti le discipline sportive estive. In particolare, gli atleti interessati sono Henri Aymonod, Davide Cheraz e Xavier Chevrier per l’atletica leggera (corsa in montagna e trail), e Gaia Tormena e Andreas Vittone per ciclismo e mountain bike. Sono previste anche le sponsorizzazioni per gli atleti appartenenti alle categorie giovanili: Erik Brunod per atletica leggera; Mattia Agostinacchio, Kristian Blanc, Giulia Challancin, Sofia Guichardaz, Michel Negrini, Sophie Riva per ciclismo MTB; Etienne Giacuzzo per motocross.