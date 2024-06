Giornate europee dell’Archeologia

Nate come Giornate nazionali dell’archeologia nel 2010 sotto l’egida del Ministero della Cultura francese e coordinate sul territorio nazionale transalpino dall’INRAP – Institut national des Recherches archéologiques préventives, a partire dal 2020 queste giornate hanno acquistato un’importante adesione a livello europeo registrando, nell’edizione 2023, oltre 1500 iniziative in ben 30 Paesi.

Le Giornate valdostane, che vedranno protagonisti gli archeologi della Struttura Patrimonio archeologico e restauro beni monumentali della Soprintendenza per i beni e le attività culturali, prenderanno avvio venerdì 14 giugno con una serie di visite specialistiche al Castello Sarriod de La Tour di Saint-Pierre teatro, negli ultimi anni, di importanti interventi archeologici che, grazie al dialogo tra fonti materiali e fonti d’archivio, hanno consentito di ampliare, e spesso modificare, le conoscenze sul maniero.

Le visite, dedicate alla storia del castello e della famiglia che lo possedette per quasi 900 anni, si terranno alle ore 10, 11.30, 15 e 17.

Prenotazione obbligatoria al numero 0165 904689 (mar. - dom. 9-19).

Sempre venerdì 14 alle ore 18 presso il MAR-Museo Archeologico Regionale si terrà la conferenza dal titolo Le donne dell’Archeologia. La figura della donna in ambito archeologico e sui cantieri di scavo è presente, non senza ostacoli e difficoltà, da oltre un secolo. Un’occasione per rendere omaggio alle grandi archeologhe del passato.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Sabato 15 giugno l’invito è A casa del Balivo: alla scoperta di un monumento cittadino, per visitare la Torre dei Balivi accompagnati dagli archeologi.

Sarà possibile conoscere una delle torri della cinta muraria di Aosta meglio conservate, oggetto nel corso dei millenni di importanti trasformazioni edilizie e funzionali, ancora oggi leggibili grazie alle numerose tracce presenti sui muri dell’edificio.

Le visite, previste alle ore 10, 11.30, 14.30, 16 e 17.30, saranno accompagnate da piacevoli intermezzi musicali a cura degli allievi dell’Istituto musicale pareggiato della Valle d’Aosta. Ogni visita, composta da un gruppo di 20 persone, avrà una durata di circa 1 ora e mezza; si consigliano calzature comode per l’accesso e la salita alla torre.

Prenotazione obbligatoria al numero 348 3976575 (lun. - ven. 9-13).

La mattinata di domenica 16 giugno vedrà protagonista l’Area megalitica di Aosta dove, alle ore 11, si svolgeranno contemporaneamente due attività rivolte, rispettivamente, ai bambini e agli adulti.

Stele a modo mio! è il titolo del simpatico laboratorio didattico in cui i più piccoli (5-11 anni) impareranno a individuare gli oggetti che ornano le grandi stele dell’Età del Rame: collane, pugnali, cinture e pendagli. Al termine dell’attività i partecipanti creeranno la loro personale stele antropomorfa.

Alla stessa ora avrà luogo una visita specialistica di approfondimento dedicata alle ricerche in corso dal titolo Ci sono novità? L’avanzamento della ricerca sulle stele antropomorfe.

Per entrambe le attività è richiesta la prenotazione al numero 0165 552420 (mar. - dom. 9-19).

Il programma domenicale prosegue alle ore 15.30 Alla scoperta del Meta\\MAR con una visita di approfondimento all’innovativo cantiere museale partecipato che intende coinvolgere il grande pubblico nel riallestimento del MAR-Museo Archeologico Regionale.

Prenotazione obbligatoria al numero 348 3976575 (lun. - ven. 9-13).

L’appuntamento conclusivo delle Giornate europee dedicate all’Archeologia si terrà nuovamente all’Area megalitica alle ore 18.30 con Il Conservatoire de la Vallée d’Aoste in concerto: danze e balletti tra Ottocento e Novecento, attività inserita nel programma della rassegna regionale Printemps en musique 2024: le pianiste Eliana Grasso e Irene Veneziano eseguiranno musiche di C. Saint-Saens, M. Moszkowski, E. Grieg, J. Brahms, P.I. Čajkovskij.

Prenotazione obbligatoria al numero 335 521 08 98 (lun. - ven. 9-12, 14.30-16.30).

Sarà possibile procedere con la prenotazione alle singole iniziative da martedì 4 giugno e che, in occasione delle Giornate europee dell’Archeologia, l’ingresso all’Area megalitica di Aosta, al MAR-Museo Archeologico Regionale, al Criptoportico forense, alla Chiesa paleocristiana di San Lorenzo e al Ponte-acquedotto di Pont-d’Aël sarà gratuito.