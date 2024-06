Plus de 1200 enfants et 160 enseignants à Courmayeur pour le 62ème Concours Cerlogne, les 3 et 4 juin

La grande fête de clôture du Concours scolaire de patois Abbé Jean-Baptiste Cerlogne aura lieu les 3 et 4 juin prochain dans la commune de Courmayeur.

Ce concours est organisé par la structure « Expositions et promotion de l’identité culturelle – BREL » de l’Assessorat, avec la collaboration du Centre d’Études Francoprovençales « René Willien » et de la commune de Courmayeur.

Créé en 1963 par René Willien, dans le but de sauvegarder et de mettre en valeur la culture francoprovençale, il se déroule pour la deuxième fois à Courmayeur, qui l’a déjà accueilli en 1999. La fête de clôture représente une sorte de récompense pour tous les élèves qui ont travaillé avec leurs enseignants durant l’année scolaire sur le thème qui leur a été donné. Cette année, quelque 1 373 participants, dont 1 204 enfants et 169 enseignants, y sont attendus.

Pour cette 62e édition, le thème choisi était celui de l’oiseau : « Qui vole, chante et arbore un plumage coloré ? Les oiseaux, l’homme et le territoire », un sujet qui touche à la fois les sciences de la nature et la réflexion ethnographique.

Pour témoigner du fait que l’aire linguistique francoprovençale s’étend bien au-delà des frontières de notre Vallée, une délégation du Piémont participera également à la fête. Courmayeur va donc également accueillir quelques classes provenant du Val de Suse : Chiomonte, Giaglione et Meana di Susa.

Le programme des deux journées comporte plusieurs animations, entre découverte du territoire, activités ludiques et approfondissements sur le thème des oiseaux. Les élèves de Courmayeur, quant à eux, présenteront un spectacle, qui sera précédé par la distribution des prix « Ami de Cerlogne », qui récompensent les enseignants et leur engagement pour le patois.

Pendant le spectacle de mardi 4 juin, à 10h, est prévu le passage de témoin entre la commune de Courmayeur et la commune qui accueillera en 2025 la fête de clôture du 63ème Concours scolaire de patois « Abbé Jean-Baptiste Cerlogne ».

Écoles participantes :

Écoles de l’enfance

Aoste Don Bosco

Aoste Mons. Jourdain

Aoste Excenex

Aoste Porossan

Aymavilles

Brusson

Chambave

Courmayeur Proment

Donnas Vert

Gressan chef-lieu

Hône

La Salle Derby

Morgex

Pontey

Pré-Saint-Didier

Saint-Nicolas

Saint-Vincent Moron

Valgrisenche

Valpelline

Valtournenche Breuil

Écoles élémentaires

Arnad

Arvier

Aymavilles

Brusson

Challand-Saint-Anselme

Challand-Saint-Victor

Châtillon chef-lieu

Châtillon La Sounère

Cogne

Courmayeur

Donnas Vert

Doues

Gignod Variney

La Salle

La Thuile

Montjovet chef-lieu

Oyace

Pré-Saint-Didier

Rhêmes-Saint-Georges

Saint-Christophe Pallein

Saint-Nicolas

Saint-Vincent chef-lieu

Valgrisenche

Valpelline

Chiomonte (Turin)

Giaglione (Turin)

Meana di Susa (Turin)

Écoles moyennes

Courmayeur

Pont-Saint-Martin

Programme de la fête :

Lundi 3 juin

À partir de 9h30 : Accueil des classes avec la participation des Beuffon de Courmayeur

De 10h30 à 16h : Animations et ateliers pour les élèves

12h30-13h30 : Pique-nique

13h30 et 15h : Cinéma Allocution des autorités Remise des prix « Ami de Cerlogne » Spectacle présenté par les élèves de Courmayeur

16h : Départ des classes

Mardi 4 juin

À partir de 9h30 : Accueil des classes avec la participation des Beuffon de Courmayeur

10h et 13h30 : Cinéma Allocution des autorités Remise des prix « Ami de Cerlogne » Spectacle présenté par les élèves de Courmayeur

12h30-13h30 : Pique-nique

De 10h à 16h : Animations et ateliers pour les élèves

16h : Départ des classes

Activités proposées aux élèves :

Exposition (salle du Conseil communal) : Travaux du Concours Cerlogne

Animation Dé drolo dé-z-eijéi a dzocquie su lo Mon Blan

Animation Lo djouà dé la nèi é di llahié dé Creméyeui

Animation Lo piquioou eijéi compagnón dé sent Ô

Animation Lé prumire fenne qué rapiillon su lo Mon Blan

Animation Qui l’è qué volle, tsante é l’a lé plumme coloourèye ?

Animation Lo veladzo conte

Animation Sté oberdze… quién travaille !

Animation A volle dé… corbé

Activité Lé-z-eijéi dé tchi no

Activité Lo guiédde… no guiédde

Activité Danhié a Creméyeui

Activité Danhié avoué lé badoché é lé badochire

Démonstration du jeu du fiolet

Les enseignants suivants, qui ont participé à dix, vingt ou trente éditions du Concours Cerlogne, recevront le prix Ami de Cerlogne en reconnaissance de leur attachement au patois :