Domenica 9 giugno concerto conclusivo della rassegna musicale "Concerti Aperitivo di Primavera 2024"

Per la XI edizione dei Concerti Aperitivo, organizzati dall’Associazione Il Cantiere della Musica in collaborazione con la cooperativa musica e muse e la Cittadella dei Giovani, domenica 9 giugno alle ore 11.00 si terrà il concerto conclusivo con il violinista Roberto Arnoldi e il pianista Fabio Locatelli.

Il repertorio violinistico da camera, nel corso della storia ha annoverato numerosi capolavori alcuni dei quali sono diventati delle vere pietre miliari del loro genere. In virtù di questo, il violinista Roberto Arnoldi in duo con Fabio Locatelli al pianoforte, vuole presentare al pubblico importanti e fondamentali capolavori come la preziosa sonata di Franco Alfano per proseguire con un fuoco d’artificio continuo come la Polacca brillante di Wieniawski e il preludio ed Allegro di Kreisler. L'obiettivo di questo “viaggio” è sottolineare la grande importanza che questo repertorio ha avuto nel passato e che continua tutt'ora ad avere.







Franco ALFANO Sonata in re maggiore

Mosso - Lento, un po'a capriccio - Lento e sostenuto





Henryk WIENIAWSKI Polacca brillante Op 21





PUGNANI – KREISLER Preludio ed Allegro









Il violinista Roberto Arnoldi, figlio d’arte, nasce a Bergamo nel 1991 e inizia lo studio del violino all’età di sette anni. Nel 2010, contemporaneamente alla maturità psicopedagogica, consegue il diploma accademico di II livello in violino ramo solistico presso il Conservatorio G. Verdi di Como nella classe di Donatella Colombo.

Svolge una prestigiosa attività concertistica che lo ha visto esibirsi nelle principali sale italiane e straniere.

Fortemente appassionato di musica contemporanea, ha eseguito, talvolta in prima assoluta, opere di importanti compositori viventi quali N. Arnoldi, U. Bombardelli, D. Koch, D. Anzaghi, F. Vacchi, G. Garbarino, R. Spinosa, C. Galante, A.Talmelli.

Il pianista Fabio Locatelli ha compiuto i suoi studi musicali presso il Conservatorio G. Verdi di Milano, conseguendo i diplomi di pianoforte, col massimo dei voti sotto la guida di Piero Rattalino, di composizione, di musica corale e direzione di coro con il Franco Monego. In seguito ha frequentato i corsi di perfezionamento dell’Accademia Pianistica di Imola con P. Rattalino e B. Petrushansky. Attualmente approfondisce il repertorio del novecento storico e contemporaneo per pianoforte solo e da camera, svolge attività di insegnamento e di composizione. E’ docente di pianoforte presso la scuola media ad indirizzo musicale di Curno (BG) e referente delle scuole medie a indirizzo musicale per la provincia di Bergamo. E’ inoltre direttore del coro S. Andrea di Villa d’Adda (BG) e della Nuova Polifonica Ambrosiana di Milano.

Come di consueto seguirà l’aperitivo; l’ingresso è a posto unico a 5€.

Info e prenotazioni presso Cittadella dei Giovani

Tel. 0165 35971

Prevendita biglietti su www.anyticket.it