A Milano Perlana Pop Lab, primo temporary store brand

(Adnkronos) - Per la prima volta in Italia, Perlana apre le porte di Perlana Pop Lab, il temporary store interamente dedicato al brand di Henkel. Fino al 2 giugno, in via de Cristoforis 1 (zona Gae Aulenti), sarà possibile entrare nel mondo di Perlana e ripercorrerne la storia, per proseguire attraverso corner esperienziali che accompagnano il visitatore fino alla sua ultima innovazione, ma non solo: durante la settimana, un calendario di eventi animerà le giornate del Perlana Pop Lab con 3 appuntamenti speciali.

“Sono davvero molto felice di inaugurare il Perlana Pop Lab, non solo un temporary store ma il traguardo raggiunto da un brand che da decenni è sinonimo di eccellenza e cura dei capi e che quest’anno si è rinnovato completamente - commenta Francesca D’Angelo-Valente, direttrice marketing Henkel Consumer Brands -. Con Perlana Pop Lab vogliamo far immergere i nostri consumatori in un’esperienza multisensoriale e magica volta a raccontare la portata della nostra ultima innovazione per veicolare un valore fondamentale di cui il brand si fa portavoce e amplificatore: la longevità dei capi e il loro riutilizzo attraverso l’attenzione e la cura dei tessuti, per promuovere un consumo consapevole e misurato”.

Il viaggio all’interno di Perlana Pop Lab si snoderà attraverso diverse tappe: la storia del brand, l’innovazione della formula e un palco dedicato ai talk. 'Nuovo? No, lavato con Perlana!' Un motto che negli anni ha conquistato un posto d’onore tra i più celebri e riusciti nel mondo della pubblicità. I quasi 50 anni di storia e innovazione di Perlana saranno i protagonisti del primo corner del Pop Lab. Dalla sinergia tra Perlana e Rai Pubblicità nasce l’amplification del Perlana Pop Lab: la concessionaria, infatti, darà spazio e risonanza al progetto con un piano di comunicazione multi editore che vede Annie Mazzola come fil rouge di tutte le attività crossmediali.

Radio Italia solomusicaitaliana sarà promotrice del Perlana Pop Lab. L’integrazione tra formati commerciali ed editoriali radio e social, con il coinvolgimento della speaker Paoletta, renderà ingaggiante e immersiva il racconto del brand Perlana e del suo temporary store. Anche Rai1 farà da cassa di risonanza al Perlana Pop Lab con un racconto dedicato all’interno di due dei suoi programmi di intrattenimento più amati: La Volta Buona e Unomattina In Famiglia. La parte centrale del Pop Lab si snoda su diverse tappe in cui i visitatori potranno sperimentare personalmente l’efficacia della formula di Perlana che, grazie alla sua tripla azione, è in grado di rinnovare le fibre, i colori e la freschezza dei capi.

Questa azione di rinnovamento conferma l’impegno di Perlana nel garantire ai capi una vita sempre più lunga a sostegno di un’economia circolare da sempre nel Dna del brand. Per questo Bivio Milano, primo negozio di second hand di Milano, sarà presente con un proprio stand all’interno del temporary. I talk (ingresso libero previa registrazione) si svolgeranno: mercoledì 29 maggio dalle 16 alle 17 'Laundry Magic: segreti di bucato' con La Casa di Mattia e Alice Venturi per imparare trucchi e strategie per ottenere un bucato impeccabile con un tocco di magia. Il talk è condotto da Annie Mazzola e avrà come ospiti Mattia Alessio, conosciuto come 'La Casa di Mattia' sui social e Alice Venturi.

Giovedì 30 maggio dalle 16 alle 17 il talk 'Glamour Up-cycling: rivoluziona il tuo stile con Vanity Fair e Bivio Milano', una chiacchierata con tips e ispirazioni per costruire un armadio sostenibile senza rinunciare allo stile e far durare i capi più a lungo. Conduce Laila Bonazzi, ospiti Bivio Milano e Cecilia Cottafavi. Venerdì 31 maggio dalle 11 alle 12 'La chimica del bucato con Geopop' incentrato sulla scienza dietro la formula di Perlana. Conduce Annie Mazzola, ospite Il DeNa di Geopop.