Estate 2024, da animatori a barman: oltre 40mila opportunità di lavoro tramite agenzia

(Adnkronos) - Sono oltre 40mila le opportunità di lavoro tramite agenzia in arrivo con l’estate 2024. Queste le stime di Assolavoro, l’Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro, per la bella stagione. Le figure sono quelle più classiche per l’estate: animatori e operatori per centri estivi, receptionist, cassieri stagionali, camerieri, barman, bagnini, addetti ai servizi di spiaggia e guardiani anche alla prima esperienza. E poi, ancora, Dj e tecnici suono, audio, luci, addetti al booking, yacht concierge, Spa Therapist e addetti ai rifugi alpini.

Sono queste alcune tra le figure professionali più ricercate nel mondo del lavoro nel trimestre giugno-agosto 2024, periodo nel quale in vista del picco per le vacanze estive si registra un boom di richieste legate ai servizi di accoglienza turistica, a spettacoli e animazione, accompagnamento e cura, e ad attività produttive manifatturiere stagionali collegate soprattutto alla filiera agroalimentare, secondo quanto emerge da una rilevazione effettuata dall’Osservatorio di Assolavoro Datalab nei grandi portali di raccolta vacancy (LinkedIn, Trovit e Indeed) e tramite analisi dirette.

Entro agosto 2024 i gruppi professionali di riferimento ai quali appartengono le professioni estive alimenteranno in tutto circa 440mila richieste di profili stagionali. Tra queste le opportunità tramite agenzie per il lavoro sono più di 40mila. La somministrazione, inoltre, nel periodo in esame offrirà complessivamente in tutti i settori e nelle attività anche non stagionali circa 230mila opportunità di lavoro.

Buona conoscenza di almeno una lingua straniera, ottime capacità comunicative, flessibilità negli orari e disponibilità a lavorare nei weekend. Queste le caratteristiche più spesso ricercate dalle aziende.

Si tratta per lo più di contratti di lavoro in somministrazione, ovvero con le tutele e la retribuzione tipica del lavoro dipendente e, per quelli a tempo determinato, con occasioni doppie di reimpiego allo scadere del rapporto di lavoro.

Sul sito di Assolavoro è presente l’elenco delle principali agenzie accreditate presso l’apposito Albo del ministero del Lavoro (https://assolavoro.eu/agenzie-associate/). È inoltre possibile attraverso il servizio 'Trova la filiale' (https://assolavoro.eu/trova-la-filiale/) scoprire la filiale dell’agenzia per il lavoro più vicina a casa propria.