Incidente a Barletta, auto contro guardrail: morta bimba di 8 mesi

(Adnkronos) - E' morta questa mattina all'ospedale 'Casa Sollievo' di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, la bimba di otto mesi rimasta coinvolta ieri pomeriggio sulla statale 16 in un incidente stradale insieme alla sua famiglia: madre, padre e sorellina di cinque anni. La prima è ricoverata all'ospedale di Andria in condizioni gravi mentre gli altri due si trovano nell'ospedale di San Pio. Si è trattato, dai primi accertamenti dei carabinieri di Barletta intervenuti sul posto, di un incidente autonomo. La loro automobile è finita contro il guardrail all'altezza di San Ferdinando di Puglia, nella Bat. Si tratta di una famiglia residente a Trani ma originaria di Orta Nova, nel foggiano.