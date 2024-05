Une projection pour Autour de la Rencontre : « Interdit aux chiens et aux Italiens » d’Alain Ughetto

Le réalisateur Alain Ughetto y évoque son histoire familiale à travers un dialogue imaginaire avec sa grand-mère : il retrace le cours de la vie houleuse et romanesque des émigrés italiens en mettant en scène un récit à la fois amusant et poétique. C’est au début du XXe siècle que la famille de Luigi Ughetto et de son épouse Clara est contrainte de quitter les pentes du Monviso, dans le Piémont, pour traverser les Alpes à la recherche d’une vie meilleure en France, alors sous occupation allemande.

Ce film, récompensé aux European Film Awards (Prix du meilleur film d’animation) et au Festival du film d’animation d’Annecy 2022 (Prix du jury), a été réalisé selon la technique d’animation pas-à-pas avec des marionnettes dont la caméra enregistre un photogramme à la fois, image par image. La musique est signée Nicola Piovani, compositeur récompensé par un Oscar en 1999. Le film a été produit par la société Lucky Red.

Cet événement, qui s’inscrit dans le cadre du projet de la mémoire de l’émigration « Autour de la Rencontre », est organisé par l'Administration régionale en collaboration avec la Fondation Chanoux et l' Associazione Italiana Amici del Cinema d’Essai-AIACE VdA.