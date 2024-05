Avviato il ciclo di formazione "Verso reti operative di legalità"

L'incontro è il primo di una serie di eventi, a cura dall'associazione Avviso Pubblico, che mirano ad accompagnare i dipendenti e gli amministratori degli enti locali a individuare linee guida e strumenti di intervento per la prevenzione ai fenomeni corruttivi in un'ottica integrata con gli altri attori istituzionali del territorio.

I relatori hanno sottolineato l'importanza di valorizzare le esperienze e le conoscenze delle pubbliche amministrazioni, mettendole a fattor comune. La creazione di una rete condivisa consente di innalzare il livello di attenzione e di fornire agli enti locali le risorse adeguate per contrastare i fenomeni corruttivi e di infiltrazione da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Il Presidente del Consiglio ha voluto ricordare il ruolo centrale dei Comuni che sono la prima linea a presidio della tutela della legalità. La mafia oggi è un camaleonte che sa come confondersi con l'economia legale, muovendosi in un'area grigia non sempre facilmente individuabile e, per questo motivo, è necessario dare al territorio strumenti di prevenzioni potenziati.