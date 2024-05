FDI contro la giunta comunale di Aosta sulle chiusure al traffico in occasione della maratona "21k"

"Come di consueto, l'amministrazione comunale ha deciso di procedere ad una chiusura indiscriminata degli stalli e del traffico cittadino senza nemmeno un accenno di confronto con chi contribuisce ogni giorno e tra notevoli difficoltà, a tenere vivo il centro storico di questa città. - dichiara in una nota il responsabile del dipartimento attività commerciali Nino Mauro - Ci troviamo infatti ad affrontare questa situazione in un fine settimana molto importante per i titolari di attività commerciali del centro di Aosta, ovvero il fine settimana della Pentecoste durante il quale centinaia di turisti Svizzeri decidono di trascorrere da noi questo lungo fine settimana e, quest'anno, si troveranno di fronte una città completamente bloccata. Curioso per una città, ed una regione, nella quale gli amministratori sostengono a più riprese debba vivere di turismo."