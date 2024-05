Di Angela Ambrogetti ACI Stampa

Una piccola festa nell' Aula del Sinodo per l'incontro del Papa con i bambini del tavolo “Bambini: Generazione Futuro”, dedicato ai più piccoli nell’ambito del secondo World Meeting on Human Fraternity, l’incontro per la fratellanza umana in corso a Roma e in Vaticano.

Papa Francesco parlando a braccio ha iniziato un dialogo con i bambini, ha chiesto cosa è la felicità, e "dove si compra". I bambini hanno risposto in modo tutto loro e il Papa insiste: se un insulta l'altro può essere felice? E i bambini urlano no. Poi un bimbi dice: si è felici stato a contatto con Dio e il Papa chiede: come si può stare in contatto con Dio? Un bambino dice: pregando ogni giorno.

E litigando si è felici? No la felicità non è nella guerra ma nella pace che dice un bambino si può trovare la pace pregando perché finisca la guerra. E il Papa parla dei bambini in guerra e se i bambini sono dai due lati di una guerra sono nemici? No perché? Non è colpa loro se c'è la guerra.

Poi si parla dei nonni, si prega per loro con l' Ave Maria. Poi un bambino chiede come si fa a diventare amici? E il Papa dice: prima di tutto pensare bene degli altri.

Infine l'invito del Papa: "coraggio e avanti". E poi il Papa ha spiegato che il futuro dell'umanità è nei banbini e negli anziani, quando si incontrano i bambini con i nonni. I nonni danno saggezza ei bambini imparano la saggezza dei nonni e i hanno un futuro che riceve dal passato. E parla di come un bambino si sente sicuro nelle braccia della mamma e così "dobbiamo essere con Dio come un bambino nelle braccia della mamma". Poi la firma di un testo e la benedizione del Papa.