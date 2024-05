Printemps Théâtral – Sixième soirée

La 43e édition du Printemps Théâtral, organisée par la Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP) et soutenue par la Région Autonome Vallée d'Aoste, à côté de la Saison Culturelle 2023-2024, présentera au Théâtre Splendor - vendredi 17 mai à 21h - les compagnies La Ville de Cordèle de Jovençan et Lou Tracachemèn de Cogne. La soirée sera aussi animée par des pauses musicales.

Voici les informations supplémentaires :

La Ville de Cordèle

« José a la Goille »

(José va al mare)

Pièce écrite par Laurent Viérin

Présentatrice : Armanda Montrosset

Musique : Paolo Comé

Acteurs : Elisa Bérard, Kristel Bérard, Barbara Bionaz, Mélodie Bionaz, André Blanc, Dénis Cabraz, Étienne Comé, René Curtaz, Hélène Godioz, Élodie Quendoz, Gènie Quendoz et Laurent Viérin

Une pièce… première fois à la plage… tant de surprises !

« Cette année nous accueillons Étienne Comé, 9 ans, le plus jeune de la compagnie. Une nouvelle recrue ce qui promet bien pour la suite de notre activité théâtrale qui a débuté il y a 45 ans - dit Armanda Montrosset, la présidente depuis le début de La Ville de Cordèle –. Je trouve que le Printemps, depuis ses débuts, a évolué et mis à jour dans le contenu des pièces proposées par chaque compagnie de la Fédérachon, tout en restant dans la tradition. Ça c’est bien et bien est aussi qu’il y ait encore beaucoup des jeunes qui parlent notre patois ».

Petite Histoire de La Ville de Cordèle

La Ville de Cordèle est née en 1979 grâce à Armanda Montrosset, au curé de la paroisse Andreino Colliard et aux jeunes de Jovençan. Son nom évoque le lieu où s'étaient établis les Salasses et où, tout près de la chapelle Saint-Georges, il y a encore des ruines d'une tour médiévale. Chaque année le 1° février (fête patronale de Jovençan) elle joue des pièces pour le bonheur du pays.

Présente au Printemps Théâtral à partir de 1980, sauf quelques éditions, La Ville de Cordèle propose toujours des pièces autour des problèmes sociaux et politiques de la vie quotidienne valdôtaine et des valdôtains.

Lou Tracachemèn

«Lou Grata é gan-gna»

(Il gratta e vinci)

Pièce écrite par Roger Savin

Acteurs : Fabiana Bibois, Thomas Buscaglione, Andrea Cavagnet, Damien Charrance, Lorella Charrance, Sophie Dayné, Davide Filippini, Elisabetta Filippini, Xavier Gérard, Fabien Guichardaz, Sèbastien Guichardaz et Roger Savin

Une pièce… à l’hospice grattant la chance... pour tuer le temps

« Cette année, nous célébrons les 50 ans de notre fondation. Une belle réussite et nous espérons que le voyage poursuivra aussi à l’avenir avec des jeunes qui sont en train de décider d’entrer dans la compagnie - dit Andrea Cavagnet, président de Lou Tracachemèn depuis 2004, auteur et acteur –. Lou Tracachemèn a fait ses débuts au Printemps en 2001 avec la pièce « La Nutella dou bon Djeu » et l’année suivante j’intégrais la compagnie jouant pour la première fois juste au Printemps, avec une émotion qui n’a jamais changé depuis ».

Petite histoire de Lou Tracachemèn

La compagnie Lou Tracachemèn a été créée par des jeunes gens de Cogne en 1974.

C’est Reine Bibois, poète de Cogne, qui l’a appelée ainsi en observant le désir et l’engagement des acteurs pour la bonne réussite. En effet, le nom signifie « la préoccupation ».

En 1979, la compagnie est dissoute, mais renaît en 1999 à l’occasion de la commémoration de la mort de Reine Bibois, grâce à la volonté de quelques jeunes.

Lou Tracachemèn participe pour la première fois au Printemps Théâtral en 2001 avec le but de conserver le patois, les traditions de la Vallée de Cogne et de faire sourire toujours, sans oublier l'esprit du groupe... faire fête tous les jours de l'année… sur les notes du refrain de l'hymne : « Na bonna boutèille de vén, na bonna boucounò en compagnì, na tsensòn é na danche, l’é tot lou pi dzen ».

Billets

Tous les billets disponibles pour les soirées du Printemps Théâtral seront en vente en ligne avec dernière prévente à minuit la veille du jour de chaque spectacle, sur webtic.it (section Vallée d’Aoste - Saison Culturelle). Les billets restants seront disponibles au guichet du Théâtre Splendor (rue B. Festaz, 82 – 0165235410) à partir de 20h le soir de chaque spectacle.

L'entrée coûte 10 euros par personne et 2 euros pour les jeunes âgés de moins de 14 ans (avec document d’identification) et pour tous les membres FVTP.

Il y a aussi la possibilité d’acheter un bon, de 30 euros, pour quatre entrées pour trois et de le demander en écrivant à federachonvtp@gmail.com.

La place de ceux qui ne se présenteront pas au théâtre entre 21h, sera revendue.