È il regista toscano Luca Ricci il nuovo direttore artistico della Maison des Artistes di Bard

È Luca Ricci, regista toscano, fondatore della compagnia teatrale CapoTrave e direttore artistico del Kilowatt Festival di Sansepolcro, il nuovo direttore artistico della Maison des Artistes di Bard.

L’incarico, della durata di tre anni circa, gli è stato attribuito, con una procedura di evidenza pubblica, dal Comune di Bard, capofila del progetto transfrontaliero TransiT – Transizione verso il Turismo Culturale Sostenibile, finanziato nell’ambito del programma Interreg VI-A France - Italia Alcotra per la programmazione 2021-2027.

“Mi sento molto responsabilizzato ed euforico per questa nuova sfida professionale. La Maison des Artistes di Bard rappresenta un raro e perciò prezioso esempio di nuovo spazio pubblico per la cultura che nasce su spinta di un Comune lungimirante e coraggioso. Lavorerò per portare a Bard tanti bravi artisti che rimangano in paese per periodi di residenza creativa, ed entrino in contatto con gli abitanti del luogo e dei centri limitrofi, per valorizzarne le competenze e lasciare alla comunità locale una traccia del loro passaggio” è il commento di Luca Ricci.

Al direttore artistico spetterà il compito di elaborare la programmazione culturale e degli eventi della Maison des Artistes coordinandola con le proposte di laboratori, spettacoli e animazioni culturali promosse dai comuni francesi di Avrieux e Aussois, partner del progetto insieme all’Associazione Forte di Bard. “Porterò avanti questo mio incarico a stretto contatto e in sinergia con il soggetto responsabile dell'animazione della residenza e dell'offerta culturale. Faremo corsi e laboratori tenuti da importanti registi, attori, coreografi e performer della scena nazionale, e ci sarà spazio anche per serate di spettacolo ed eventi aperti al pubblico. L'Associazione Forte di Bard e i Comuni francesi di Aussois e Avrieux, partner di Transit, saranno i primi interlocutori che incontrerò per strutturare progettualità condivise” ha sottolineato ancora Luca Ricci.

Curriculum Luca Ricci

Luca Ricci (1975) è il direttore artistico e fondatore – con la moglie Lucia Franchi – della compagnia teatrale CapoTrave, che è riconosciuta e sostenuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Toscana e con la quale ha prodotto 13 spettacoli di ciascuno dei quali è stato drammaturgo e regista.

Ha frequentato l’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Ha lavorato come regista e aiuto regista in alcuni dei maggiori teatri d’opera europei, tra cui il Teatro alla Scala di Milano, il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro dell’Opera di Marsiglia, il Teatro Sao Carlos di Lisbona. Per il cinema ha lavorato con Nanni Moretti nella pre-produzione de “I Diari della Sacher”. Nel 2003, a Sansepolcro (Toscana) ha creato Kilowatt Festival e da allora ne è il direttore artistico. Nel 2010 ha vinto il “Premio Ubu, nel 2013 il Premio Nico Garrone, nel 2021 il Premio della Critica dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro e, sempre nel 2021, il Premio Ubu - insieme a Lucia Franchi - come miglior curatore.

Dal 2018 CapoTrave/Kilowatt è una delle due sedi del Centro di Residenza della Toscana. Dal 2010 al 2012 è Presidente di Cresco, Coordinamento delle Organizzazioni Italiane per le arti performative contemporanee; Cresco (Premio Ubu 2017) riunisce 200 organizzazioni operanti in tutte le regioni italiane, impegnate nella produzione e programmazione di teatro d’innovazione e danza contemporanea.

Ne 2013 è ideatore e da allora e fino al 2021 è con-direttore artistico del progetto “Dominio Pubblico – La Città agli Under 25” realizzato dai teatri Argot e Orologio di Roma, in collaborazione con Teatro di Roma e circuito ATCL e finanziato da Regione Lazio, Comune di Roma e Ministero della Cultura. Dal 2014 è co-autore, curatore e project-manager del progetto europeo su larga scala” Be SpectACTive!”, co-finanziato per ben due quadrienni dalla Commissione Europea. La parola chiave di questo progetto è “spettatore attivo”. Nel 2015 è tra i fondatori di Anghiari Dance Hub, Centro di Promozione della Danza, sostenuto da Regione Toscana e MiC. Nel 2019 pubblica con Editoria & Spettacolo il libro “Lo spettatore è un visionario”, scritto insieme a Lucia Franchi. Nel 2020 è ideatore dei progetti “Residenze Digitali” e “Toscana Terra Accogliente”, di cui è attualmente coordinatore. Dal 2020 è direttore del Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino.