Cordoglio della Giunta regionale per la morte di Denis Trento

Alteta del Centro Sportivo Esercito Trento è stato sciatore, alpinista, guida alpina e grande appassionato della neve e della montagna a 360 gradi. Ha trascorso una vita sul Monte Bianco, il massiccio su cui ha salito decine di vie. Nello sci alpinismo ha collezionato numerosi successi e podi di prestigio, tra cui anche un 3° posto nel Mezzalama del 2007 e un 2° posto nella Pierra Menta nel 2009, oltre alla conquista dei titoli europei e mondiali a squadre.



Per il Presidente della Regione e l’Assessore al Turismo, Sport e Commercio la Valle d'Aosta perde un grande uomo della montagna che ha saputo rappresentare la nostra regione e i colori dell’esercito con assoluta passione e dedizione, primeggiando nello sci alpinismo. Ma è stato anche un bell’esempio di vita e di valori umani oltre che sportivi a lui va il riconoscimento del mondo sportivo e di tutti i valdostani che lo hanno conosciuto per aver contribuito a far apprezzare la passione per la montagna e per lo sport in generale.



La Giunta regionale esprime tutta la vicinanza alla famiglia e a tutta la comunità della Valdigne che perde una persona di valore e molto stimata.