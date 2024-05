CNA protagonista di “Cerchiamo te: missione lavoro”

Un lungo racconto di artigiani e imprese che nella CNA trovano “le risposte ai loro bisogni”, come descrive il segretario generale Otello Gregorini. Intervistato da Adriana Volpe sottolinea il ruolo della Confederazione: “La CNA è la casa di artigiani e imprenditori d’Italia, l’anello di congiunzione tra le imprese, i loro bisogni e il decisore pubblico, a tutti i livelli. Noi siamo quelli che danno le risposte.”

Il valore della rappresentanza è spiegato dal presidente nazionale, Dario Costantini: “Rappresentare la CNA vuol dire rappresentare con orgoglio l’artigianato italiano che fin dal Rinascimento è la sintesi della cultura e dell’ingegno del nostro Paese. Vuol dire soprattutto avere la responsabilità di rappresentare donne e uomini, artigiani e imprenditori d’Italia, che ogni giorno rischiano del proprio per permettere all’Italia di poter competere a livello internazionale a testa alta.”

E sono poi proprio gli artigiani e gli imprenditori i protagonisti della trasmissione, come Maurizio Agostini, panettiere, che ripercorre i momenti difficili vissuti durante la pandemia e il sostegno ottenuto dalla Confederazione, definita “il vicino di casa a cui chiedere aiuto”. O come Riccardo Cantarella, artigiano del vetro, che narra di come sia riuscito a realizzare il proprio sogno imprenditoriale, arrivando ad assumere quattro dipendenti.

Toccante, poi, il racconto della ventenne Sofia Marchetti, neo-imprenditrice che stava avviando la sua attività di estetista, quando poi è arrivata l’alluvione che sembrava aver distrutto per sempre il suo sogno. E poi la felicità per l’appoggio e per i fondi raccolti dalla CNA che le hanno permesso di aprire la propria attività.

“Cerchiamo te: missione lavoro” ha anche l’obiettivo di offrire a giovani candidati l’opportunità di essere selezionati per un contratto di lavoro. In questa puntata tre studenti universitari intorno ai venti anni si sono messi concretamente in gioco per avviarsi sulla strada professionale. In questo caso, l’area social, dove è disponibile un posto di assistente.

Guarda qui la trasmissione