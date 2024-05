PREFI:Il generale Vannacci ignora Giorgetti: “Diatribe interne, non mi interessano, decideranno i cittadini”

Il generale Vannacci rimbalza le critiche di Giorgetti (che aveva detto 'Non è della Lega') e le definisce "diatribe interne".

Il generale è candidato indipendente nelle liste della Lega alle Europee dell'8-9 giugno

“Sono diatribe interne al partito che reputo più che legittime ma che non mi interessano. Io ho un’idea di tradizione, di patria, di cultura e di sovranità molto simile a quella della Lega e che porterò avanti in maniera indipendente”. Così il generale Roberto Vannacci, su ‘Affari italiani.it’, risponde alle perplessità sulla sua candidatura alle europee espresse da alcuni leghisti autorevoli, primo fra tutti il ministro dell’Economia Giorgetti che ieri aveva commentato: “Vannacci non è un leghista e non condivido le sue idee “, così come hanno fatto Centinaio, Fedriga e altri leghisti.