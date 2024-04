Bilancio in crescita e prospettive di futuro per Confi Centro Nord-Area Nord Ovest

L'evento ha visto la partecipazione di soci e interessati, riuniti per discutere l'approvazione del bilancio e le delibere connesse, tra cui le candidature per il nuovo Consiglio di Amministrazione, che saranno approvate il 9 maggio nell'assemblea generale congiunta con Toscana e Umbria.

Il Presidente Noussan ha inaugurato l'assemblea con un'esposizione orgogliosa del bilancio dell'anno precedente, evidenziando una serie di risultati positivi. Un utile di 670.000 euro, parametri di solidità patrimoniale in crescita (con un Cet 1 al 46,31%) e un patrimonio di fondi propri che supera i 34,6 milioni di euro sono solo alcuni dei successi raggiunti nel corso del 2023. Confidi Centro Nord può vantare una base solida di oltre 3.400 soci, principalmente distribuiti tra Valle d'Aosta e Toscana, ma con prospettive di espansione su scala nazionale.

Uno dei punti focali dell'intervento del Presidente è stato l'importanza dei prestiti diretti come strumento fondamentale per sostenere la crescita delle imprese, sottolineando il ruolo sempre più rilevante di Confidi Centro Nord nel panorama finanziario, ora equiparabile alle banche tradizionali. Allo stesso modo, il Presidente ha evidenziato le innovazioni introdotte nella comunicazione con i soci, tra cui l'introduzione di una newsletter e l'arruolamento di nuovi membri nello staff per rispondere alle crescenti esigenze delle imprese associate.

L'accesso ai dati di bilancio è stato reso trasparente e accessibile a tutti i soci e non solo, come stabilito dalla normativa, attraverso il sito web www.confidicentronord.it.

Al termine dei lavori, il Presidente Noussan ha espresso gratitudine ai presenti per la partecipazione, allo staff di Confidi, al Collegio Sindacale e ai colleghi del Consiglio di Amministrazione per l'eccellente lavoro svolto. Il suo mandato si concluderà il 9 maggio con l'assemblea generale elettiva, consegnando al nuovo Consiglio di Amministrazione una Confidi Centro Nord forte, pronta a fornire risposte concrete e tempestive alle esigenze degli imprenditori valdostani, e continuare così l'importante eredità di Confidi, operante da oltre 45 anni nella regione.