In cerca di casa

Adorabili tesori a quattro zampe cercano casa presso umani motivati e amorevoli. Tra loro, segnaliamo con entusiasmo: il fantastico Zipi, un bel meticcio di taglia media, in struttura dal 2018 insieme alla sorella Cindy. Ha bisogno di tempo e di molto amore per acquistare confidenza. E' in ottima salute. Buonissimo. Chiedete di lui a: Franca, cell. 335 421007