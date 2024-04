Portes Ouvertes: Una giornata di apprendimento e partecipazione al Consiglio Valle per gli alunni di Gignod

Il 15 aprile 2024 rimarrà impresso nella memoria dei giovani studenti, grazie alla loro partecipazione attiva e coinvolgente al Consiglio Valle, un'esperienza che ha lasciato un segno indelebile di apprendimento e consapevolezza civica.

Accompagnati dalle loro insegnanti, Sonia Buthod e Ilaria Reginato, e affiancati dalle brillanti studentesse universitarie del Master Métiers de l'éducation, de l'enseignement et de la formation dell'Università di Lione, Feyza Ardic e Pauline Etourneau, i ragazzi hanno avuto l'opportunità di immergersi nel mondo della politica regionale e comprendere da vicino il funzionamento dell'Assemblea legislativa.

La giornata ha preso avvio con una dettagliata illustrazione della storia e del ruolo svolto dall'Assemblea legislativa, un momento che ha catturato l'attenzione dei giovani studenti, desiderosi di apprendere e comprendere il funzionamento delle istituzioni regionali.

Tuttavia, il momento clou della visita è stato rappresentato dalla simulazione dei lavori legislativi, durante la quale i giovani Consiglieri regionali in erba hanno avuto l'opportunità di discutere e votare un progetto di legge di grande rilevanza per la loro quotidianità: l'assegnazione dei compiti a casa.

Il dibattito, animato e appassionato, ha riflettuto le opinioni e le esperienze dirette dei ragazzi riguardo al carico di lavoro scolastico. Sebbene la pratica degli esercizi domiciliari sia stata a lungo considerata un pilastro dell'apprendimento, i giovani hanno evidenziato la crescente pressione derivante da una mole di compiti spesso eccessiva, in contrapposizione alle attività extracurricolari e al tempo libero indispensabile per la loro crescita equilibrata.

La decisione finale del respingimento della norma da parte dei giovani Consiglieri regionali ha riflettuto una consapevolezza crescente delle esigenze dei giovani d'oggi, impegnati non solo nello studio ma anche in una varietà di attività di doposcuola cruciali per il loro sviluppo sociale e culturale.

Questa esperienza educativa ha permesso agli alunni di Gignod di esplorare il mondo della politica e della governance regionale in maniera attiva e coinvolgente, fornendo loro gli strumenti per comprendere e partecipare in modo consapevole alla vita civica della loro comunità. Un piccolo passo verso una generazione di cittadini informati, consapevoli e partecipi, pronti a plasmare il futuro della loro amata Valle d'Aosta.