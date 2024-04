Clima di fiducia stabile tra le imprese valdostane

Il secondo trimestre del 2024 vede un quadro confortante per il tessuto imprenditoriale della Valle d'Aosta, con un clima di fiducia stabile e segnali positivi nell'export e negli investimenti. L'analisi condotta su un campione di imprese manifatturiere e dei servizi aderenti a Confindustria Valle d'Aosta rivela una solida prospettiva per il futuro economico della regione.

Secondo i dati emersi dall'indagine previsionale, il saldo ottimisti-pessimisti per quanto riguarda la produzione si mantiene costante al 24%. Tuttavia, sono le esportazioni a fare registrare un miglioramento significativo, con un saldo attivo ottimisti-pessimisti che passa dal 13,33% al 20,69%.

È interessante notare che, se da un lato aumentano le aziende con ordini sufficienti per meno di un mese, dall'altro diminuiscono gli ordini con visibilità oltre i 3 mesi, suggerendo una maggiore cautela nel lungo termine.

Gli investimenti, elemento fondamentale per lo sviluppo economico, rimangono stabili. Sia per gli ampliamenti che per le sostituzioni, il saldo ottimisti-pessimisti conferma la solidità degli investimenti programmati. Tuttavia, si nota un lieve aumento nel numero di imprenditori che non prevedono di fare alcun investimento, segno di una certa prudenza nell'ambiente imprenditoriale.

Nel settore edile, parte integrante dell'economia valdostana, si conferma un clima di ottimismo. La maggioranza delle imprese prevede una crescita o almeno una stabilità, sia per quanto riguarda la produzione che i nuovi ordini. L'export nel settore edile mostra una tendenza positiva, con la maggior parte delle aziende che segnala stabilità o addirittura un aumento delle esportazioni.

Per quanto riguarda gli investimenti nel settore edile, la prospettiva è altrettanto positiva, con la maggior parte delle imprese che prevede di fare investimenti per ampliamenti e sostituzioni nel prossimo trimestre. Anche se il grado di utilizzazione degli impianti mostra un dato inferiore rispetto alla media complessiva, ciò non sembra compromettere l'ottimismo diffuso nel settore.

In termini occupazionali, si registra una significativa riduzione del ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, indicando una maggiore stabilità nell'occupazione. Tuttavia, le previsioni occupazionali mostrano un calo nel saldo ottimisti-pessimisti, evidenziando una certa prudenza da parte delle imprese nel pianificare nuove assunzioni.

In conclusione, l'analisi del secondo trimestre del 2024 testimonia un quadro economico solido per la Valle d'Aosta, con un clima di fiducia stabile tra le imprese e segnali positivi nell'export e negli investimenti. Tuttavia, persistono delle incertezze legate ai rischi macroeconomici e geopolitici, nonché alle sfide infrastrutturali della regione, che richiedono attenzione e azione da parte delle istituzioni e delle imprese per garantire uno sviluppo sostenibile e competitivo nel lungo termine.