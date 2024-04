Associazione Schierarsi Aosta raccoglie oltre 70 firme per il riconoscimento dello stato della Palestina

Nel corso della due giorni, sabato 13 e domenica 14 aprile, sono state raccolte oltre 70 firme certificate, segno tangibile di un impegno condiviso per la pace e la giustizia internazionale.

La gioia e l'entusiasmo permeano le parole di Manuel Voulaz, referente della Piazza di Aosta per Schierarsi, che sottolinea il ruolo preminente dei giovani in questa iniziativa: "Siamo molto soddisfatti. Il 70% dei firmatari ha meno di 35 anni, un segnale positivo per il futuro di tutti noi." È proprio dall'energia e dalla determinazione delle nuove generazioni che scaturisce la speranza di un mondo migliore, improntato sui valori della solidarietà e della giustizia.

Nonostante la dimensione attuale della Piazza di Aosta di Schierarsi conti su pochi attivisti, Voulaz esprime ferma fiducia nel futuro: "Questo non ci scoraggia. Organizzeremo altre iniziative e invitiamo tutti a partecipare attivamente. Ricordiamo che è possibile firmare anche presso i comuni, mentre per coloro che desiderano diventare volontari abbiamo in programma un incontro organizzativo per giovedì 18 alle 20:30 presso lo Spazio in Via Clavalité 43, ad Aosta."

Voulaz rivolge "Un sentito ringraziamento va a tutti i certificatori che hanno collaborato nella raccolta delle firme, dimostrando un impegno concreto e costante per la causa della pace". Infine, un appello a tutti affinché continuino a lavorare instancabilmente per la costruzione di un mondo più giusto e solidale, dove il dialogo e il rispetto reciproco siano le fondamenta su cui edificare il futuro.