ÉVANGILE DE DIMANCHE: LE COURAGE DE LA VERITÉ JUSQU'AU BOUT

"Vous avez tué le Prince de la vie, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins".

L'un des dons de pâques est le courage de dire la vérité jusqu'à en mourir. Pierre, libéré de la peur dans la nuit où Jésus fut livré, est désormais animé du courage de la vérité. Cette vérité n'est pas abstraite ou notionnelle. Sans être subjective, elle est un sujet, une personne que Romano Guardini appelle "le Concret Vivant". C'est Jésus-Christ notre Seigneur qui a vaincu la mort. Il dit à Pilate: "Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité". Pourquoi le chrétien est-il appelé à vivre en conformité avec cette vérité jusqu'à accepter librement le martyr? Quel est le contenu de cette vérité impossible à taire? À quoi vise le courage de la vérité? Les lectures de ce dimanche nous donnent des orientations sur ces questions.

1. DIEU A GLORIFIÉ SON SERVITEUR JÉSUS.

"Vous l'aviez livré, vous l'aviez renié, vous l'aviez tué, vous avez agi par ignorance. Dieu a glorifié son serviteur Jésus".

Les destinataires de ce message provoquant est le peuple d'Israël, tous les acteurs de la mort de Jésus. Quel courage de Pierre! D'où lui vient cette force du franc-parler sans peur? Pierre a vu le Seigneur. Il a mangé avec lui. Il l'a touché et il a été touché. Cette présence a rempli Pierre de consolation. C'est pourquoi il ne peut plus se taire. Le courage, du grec, "parrhesia", est l'une des quatre vertus cardinales qui sont la justice, la tempérance et la prudence.

Le courage est comparable à l'endurance de l'athlète ou du combattant pour affronter les épreuves. Les conditions pour que la vérité de l'homme courageux soit crédible est le renoncement de soi, l'harmonie, la cohérence ou l'homophonie entre la parole et la vie de celui qui parle. Il doit aussi assumer des risques liés à sa prédication. Tous les hommes courageux qui ont annoncé la vérité en dénonçant le mal dans sa racine, ont subi le martyr. Socrate est condamné à boire la cigüe, le prophète Jean Baptiste est décapité en prison, Jésus meurt sur la croix, Platon sera condamné à l'exil en Sicile par le roi Denys, Pierre sera crucifié à Rome et saint Paul est décapité sous le règne de Néron, pour ne citer que ceux-là.

L'histoire des martyrs nous montre que la vérité fait mal au malfaiteur, qui devient sanguinnaire, faute de sa conversion. C'est ce qu'on appelle "la souffrance du méchant".

2. LE COURAGE DE LA VÉRITÉ ET SON CONTENU.

Le chrétien courageux est le témoin de la vérité concrète et vitale selon laquelle, "Dieu a glorifié son serviteur Jésus que vous aviez livré, renié et tué". Pourquoi être courageux de la vérité, quand on est conscient du danger auquel on s'expose? Jésus, disait en effet à ses disciples: "Dans le monde vous aurez à souffrir. Mais gardez courage, j'ai vaincu le monde" (Jn16,33).

La finalité du courage du chrétien est eschatologique. Jésus dit dans son discours sur la mission:"Qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera"(Mt10,39). Toutefois, la joie de pâques est vécue dans le présent. L'Évangile de ce dimanche nous dit que les disciples éprouvent une grande joie en voyant Jésus, en mangeant avec lui et en touchant son corps martyrisé. Cette expérience est tellement profonde qu'ils ne peuvent plus se taire.

Saint Paul relativisant le bonheur de ce monde affirme: "Pour moi, certes, la vie c'est le Christ et mourir représente un gain"(Ph1,21). Toutes ses lettres sont l'expression du courage de la vérité que Jésus est le centre et le terme de l'existence de tout homme. L'art de vivre dans la fidélité ou l'esthétique de l'existence authentique s'enracine dans l'événement de Pâques. Le courage selon saint Paul est comparable à la course au stade, en vue de remporter la victoire, la couronne de gloire (2Tm4,6-8).

Les vices qui sont liés au courage sont la témérité et la lâcheté. Saint Pierre a connu des moments sombres de témérité quand il a promis au Seigneur de mourir pour lui. Il a fait aussi l'expérience de lâcheté quand, sous la menace d'une jeune femme, il a renié le Maître trois fois. Au moment où Pierre se présentait comme garde-corps du Maître, sa maladresse l'a porté à couper l'oreille du serviteur du grand prêtre, alors que les hommes vaillants ne coupent pas les accessoirs. Ces vices nous guêtent chaque jour, mais le Seigneur nous rassure en disant: "C'est moi, N'ayez pas peur"(Jn6,20)! "Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte"(Mt14,27). "Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté"?(Mt14,31).

3. LE CHRÉTIEN COURAGEUX DE NOTRE TEMPS.

Dans nos jours, les destinataires du message évangélique peuvent dire qu'ils ne sont pas assassins de Jésus. Par conséquent, ce discours de Pierre peut paraître anachronique. S'il est vrai que les temps ont changé, l'homme avec ses penchants, ses inclinations au péché, reste le même. Le mandat d'aller dans le monde pour annoncer l'Évangile du salut embrasse tous les temps et toutes les civilisations. La conversion est un appel de chaque jour et concerne tous. Le sens des Écritures et la fraction du pain ouvre l'intelligence et les yeux du chrétien, au point qu'il ne peut pas se taire de ce qu'il a vu et entendu.

Il est appelé à annoncer cette bonne nouvelle que le Christ est vivant, que Dieu règne, même si nous ne le voyons pas avec nos yeux corporels. Il doit aussi dénoncer le mal partout où il est, car qui commet l'injustice, qui tue, commet le christocide. Dieu souffre là où l'homme souffre. Le messager de la bonne nouvelle n'est pas celui qui ne fait qu'accuser les faiseurs du mal. Le courage du chrétien inclut aussi le ministère de la consolation (officium consolandi).

Il ranime aussi l'espérance au pécheur en vue de sa conversion selon la conclusion de la première lecture. Pierre dit: "Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés". La seconde lecture invite aussi tout homme à la conversion en ces paroles: "Mes petits enfants, je vous écrit cela pour que vous évitiez le péché". "Qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection".

Le courage de la vérité du missionnaire, son style de vie, devient une interrogation, une interpellation, une inquiétude, une préoccupation pour l'humanité, en vue de changer son coeur en tournant vers Dieu pour son salut.



4. PRIÈRE POUR LE DON DU COURAGE.

Oh Jésus ressuscité, tu es notre lumière, notre espoir et notre joie. Ouvre notre intelligence pour comprendre ta parole et nos yeux pour contempler ta présence dans la fraction du pain.

Dans notre temps marqué par tant de malheur(aerumnarum abyssus), d'amertume, de souffrance, de guerre fratricide, de peur généralisée, viens à notre secours et rassure-nous dans ces épreuves, que tu es Vivant et présent au milieu de nous. Suscite dans ton Église des vocations sacerdotales, religieuses, missionnaires, pour orienter ton peuple en marche sur le bon chemin de l'unité vers l'éternité bienheureuse, amen.

Bon dimanche frères et soeurs

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera