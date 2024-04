Atp Montecarlo, Lorenzo Sonego agli ottavi

(Adnkronos) - Lorenzo Sonego avanza agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo. L'azzurro, numero 57 del mondo e in tabellone come lucky-loser, dopo aver perso nell'ultimo turno delle qualificazioni, supera il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 35 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 7-5 in poco più di due ore.

Il campione in carica Andrey Rublev esce, invece, di scena al 2° turno del torneo. Il russo, numero 6 del mondo e del seeding, cede all'australiano Alexey Popyrin, numero 46 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 40 minuti.