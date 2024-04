ÉVANGILE DE DIMANCHE: LA MISÉRICORDE DE DIEU SE RÉVÈLE AUSSI AU RÉFRACTAIRE THOMAS

"Mon Seigneur et mon Dieu".



Le deuxième dimanche après Pâque a été institué par saint Jean Paul II, comme Journée de la miséricorde de Dieu. Jésus ressuscité manifeste son affection à ses disciples effrayés, découragés, irrités. Avec la tragédie de vendredi saint, toute espérance était éteinte. Ils avaient la peur au ventre d'un possible réglement de compte. La communauté n'était plus soudée comme avant. Thomas est absent, car sans le Christ, l'amitié et la fraternité n'ont plus de sens et les rencontres deviennent une perte de temps. Voilà le contexte du désespoir dans lequel Jésus trouve les siens. Qu'est-ce que le vainqueur de la mort apporte aux disciples? Il leur donne la paix, allume en eux la joie, leur communique la puissance de l'Esprit Saint pour porter la bonne nouvelle au monde.



1. LA PAIX ET LA JOIE

Jésus entre quand les portes sont verrouillées par peur des juifs. Jésus ressuscité n'est plus conditionné par les limites spatio-temporels. Celui qui a brisé les portes des enfers ne peut pas être bloqué par les fragiles portes de nos maisons. Rien n'empêche la miséricorde divine de pénétrer nos coeurs verouillés. Jésus entre et leur donne la paix. Il leur dit:"Paix à vous". Cette paix n'est pas l'absence de problèmes. Dans son discours d'adieux, il leur dit:"Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix". La paix du Christ n'est pas le pacifisme, ou le rêve de Kant "du projet de paix perpétuelle" par l'absence de guerre dans une république universelle. Le Christ est notre paix, en tant qu'il a vaincu la mort. Il dit:"Dans le monde, vous serez persécutés, mais j'ai vaincu le monde". En recevant ce don de paix, nous sommes appelés à le vivre , à devenir artisans de paix.



Les disciples en voyant Jésus au milieu d'eux, font deux réactions opposées. D'une part, ils ont peur, et d'autre part ils se réjouissent. L'absence du Christ dans nos vies crée la tristesse, la confusion, l'irritation, l'accusation mutuelle. Les disciples mélangeaient le deuil avec la peur. Là où il n'y a pas d'espérance, le monde devient un vaste prison. Par sa résurrection, la joie est entrée dans le monde. Nous sommes appelés à devenir selon les paroles de Karl Kasper des serviteurs de la joie. La satire de Nietzsche dans le personnage du fou qui insulte les chrétiens tristes en disant qu'ils ressemblent à ceux qui viennent de l'enterrement de Dieu est un clin d'oeil pour nous. Notre joie n'est pas illusoire car elle est fondée sur le tombeau vide et la présence réelle de Jésus au milieu de nous. Jésus mange avec eux un morceau de poisson pour leur montrer qu'il n'est pas un fantome.



2. LE SOUFFLE DE L'ESPRIT SAINT

Jésus ressuscité réalise la promesse qu'il avait faite à ses disciples quand il leur disait:"Je vous enverrai le paraclet, le defenseur". L'Esprit de vérité que le Père vous donnera, vous enseignera toute chose, et vous serez mes témoins. Aujourd'hui, Jésus accorde la puissance du Père aux disciples afin de sortir pour rendre témoignage que Jésus est vivant. Sans l'Esprit Saint, la mission est impossible. Avec la résurrection le temps du Christ historique laisse la place au temps de l'Esprit Saint jusqu'à la parousie. L'autre don que les disciples reçoivent est le pardon.



Le Christ ressuscité donne le mandat de délier tous les péchés qui sont les obstacles de la joie éternelle. Tous les sacrements reçoivent leur efficacité par la Pâque du Seigneur. La paix, la joie, et la grâce de la confession sont intimement unies. La communauté qui accueil le Christ ressuscité devient une communauté pneumatique, une communauté des réconciliés où tous sont des frères et soeurs.



3. THOMAS NOUS REPRÉSENTE.

Thomas, l'un des douze était absent quand Jésus venait retrouver ses disciples. Où était-il? L'Évangile ne le dit pas. On peut dire qu'il avait abandonné Jérusalem comme les disciples d'Emmaüs, car la mort de Jésus a créé en lui une réaction de rébellion. Jérusalem était devenue une cité de tourment. Quand il rejoint le groupe, peut-être qu'il passait juste pour les saluer et voilà qu'on lui annonce une bonne nouvelle que le Christ est vivant. "Nous avons vu le Messie". Thomas en les entendant comme s'ils déliraient, les prend pour des fous. Il pose des conditions scientifiques:"Si je ne mets pas mon doigt sur son côté, si je ne touche pas sur les traces de ses pieds, je ne croirai pas".

Thomas est un sceptique sans être athé. Il exige des preuves pour croire. Il représente la raison qui interroge la foi. Jésus vient pour la seconde fois, pour rencontrer aussi Thomas. Il répète le même salut de paix et s'adresse uniquement à Thomas. L'itinéraire spirituelle de Thomas est instructif pour les intellectuels de notre temps qui se fatiguent à confesser comme Thomas que Jésus Christ est Seigneur.



Selon saint Augustin, il y a cinq attitudes dans le cheminement vers l'éternité. Il y a ceux qui sont rapides, ceux qui marchent lentement, d'autres qui s'arrêtent au bord du chemin à cause de la fatigue, une catégorie qui retourne en arrière et ceux qui vagabondent hors du chemin. Tous, par la grâce de Dieu, peuvent arriver à la destination. Ceux qui perdent le chemin peuvent être amenés au bon port par un vent bienfaisant comme le cas de Jonas qui se retrouve là où il ne voulait pas aller. Le disciple bien aimé court rapidement, Pierre est lent et Thomas retourne en arrière. Jésus tient compte des misères individuelles dans la communication de sa miséricorde. Il traite avec délicatesse les personnes fragiles dont Thomas est le prototype exemplaire. Dans l'Église du Seigneur, il nous faut apprendre la délicatesse du Maitre.

Jésus donne la chance à tous de s'ouvrir à sa miséricorde.



4. LA PRIÈRE POUR LE DON DE LA FOI ET DE LA MISÉRICORDE.

Seigneur, tu as vaincu la mort. Ta résurrection glorieuse nous a libérés. Viens vaincre en nous l'esprit de peur, de scepticisme, d'isolément, de repliment sur notre égoisme qui ne fait que nous éloigner de nos frères.

Nous n'avons pas la claire vision de ta présence comme ton disciple bien aimé. Montre-nous ton visage, accorde-nous ton pardon. Que ta miséricorde soit sur nous et nous serons sauvés.

Donne-nous cette béatitude de croire sans te voir et que notre langue ne cesse de proclamer comme Thomas:

"Mon Seigneur et mon Dieu"! amen.

Bon dimanche de la miséricorde.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.