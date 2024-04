Lorella Verrastro portavoce Conferenza regionale Donne Democratiche VdAdella Valle d’Aosta

Eletta al ruolo di Portavoce regionale, con la maggioranza assoluta, Lorella Verrastro, classe 1993, nata a Potenza, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza e un Master in appalti pubblici, risiede nella nostra regione da cinque anni, lavora attualmente presso la struttura territoriale dell’Anas.

“Percorreremo insieme un nuovo itinerario politico che finalmente consegna anche alla Valle d’Aosta la Conferenza delle Donne Democratiche. Essa sarà un luogo libero dove discutere, confrontarsi e affrontare le questioni relative alle pari opportunità e politiche di genere. L’incontro di oggi è un punto di partenza verso il futuro”, comincia così il suo mandato della durata di quattro anni.

Lorella Verrastro affiancherà Clotilde Forcellati, già eletta Delegata Nazionale lo scorso 4 marzo. “Sapremo essere massa critica nella nostra società”, afferma Forcellatti, “mettendo in luce le specificità, sensibilità ed esperienze di tutte le componenti della Conferenza delle Donne Democratiche”.



Presente per i saluti iniziali anche il segretario del Partito Democratico Luca Tonino: “In questi mesi è stato compiuto da parte vostra un lavoro virtuoso. Il nostro partito oggi, con la costituzione di questo gruppo, prende un impegno chiaro sul tema delle pari opportunità per tutte e tutti. Il valore aggiunto della Conferenza è la partecipazione di donne iscritte e non al PD. Ciò testimonia un forte impegno sociale volto alla salvaguardia della comunità. Vi chiedo di essere un pungolo per noi sui temi che affronterete. Confermo il pieno sostegno del Partito Democratico della Valle d’Aosta al nuovo rogetto”.



La Conferenza della Valle d’Aosta è attualmente composta da 31 donne. L’adesione è da oggi nuovamente aperta a tutte coloro che vorranno prendere parte al lavoro per costruire un’alternativa politica, democratica e femminista. L’iscrizione è disponibile al link https://donnedem.it/ o contattando la sede del Partito Democratico.