La Russa: "La Sicilia è naturalmente pronta a ogni iniziativa"

(Adnkronos) - "Non esiste una località naturalmente così pronta per ospitare qualsiasi iniziativa cinematografica. Non manca niente: dalla cultura al cibo ai siciliani perché la loro ospitalità e senza pari". Lo afferma Ignazio La Russa, presidente del Senato, in occasione della presentazione degli Stati generali del cinema, in programma dal 12 al 14 aprile a Siracusa. "La Sicilia è pronta per qualunque iniziativa cinematografica che si possa immaginare. Utilizzatela e non ve ne pentirete", conclude La Russa.