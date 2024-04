Bando per i contributi agli investimenti nelle aziende agricole

L’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali comunica che è aperto il bando per accedere ai sostegni previsti dall’intervento 4.1.1._Next Generation EU del Programma di sviluppo rurale 2014/22, finalizzato a sostenere gli investimenti nelle aziende agricole.

Gli aiuti sono destinati principalmente all’impianto di colture poli annuali (viti e fruttiferi), all’acquisto di impianti, arredi e attrezzature esclusivamente per la trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed altri costi ammissibili disciplinati dal punto 6.1 del bando.

Le risorse disponibili ammontano a 1,2 milioni di euro, totalmente finanziati dall’Unione Europea.

Destinatari degli aiuti sono le aziende agricole in forma singola o associata, attive nel settore primario e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. L’intensità degli aiuti, concessi in conto capitale, è pari al 50% delle spese ammesse (60% se si tratta di interventi collettivi o se i beneficiari sono giovani agricoltori).

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 23.59 di lunedì 20 maggio 2024. Le modalità di partecipazione al bando sono in linea con quelle adottate per la programmazione del PSR 14/22, tuttavia alcuni elementi di novità riguardano la presentazione delle domande in modo totalmente telematico e, per alcuni investimenti, l’ammissibilità delle spese basata su costi semplificati.

Le domande devono essere presentate tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dai beneficiari o da altri utenti qualificati appositamente delegati. Le richieste di abilitazione dei professionisti (e eventuali segnalazioni di problemi informatici) devono essere inviate all’indirizzo assistenza-sian@regione.vda.it, almeno 10 giorni prima del termine per la presentazione delle domande. Un supporto può essere richiesto anche allo Sportello Unico del Dipartimento Agricoltura (aperto il martedì e il giovedì, dalle ore 9 alle 14, previa prenotazione ai numeri 0165/275357-275256).

“Abbiamo riaperto il bando per i contributi agli investimenti nelle aziende agricole a valere ancora sul Programma di sviluppo rurale 2014/22, per potere utilizzare appieno i fondi residui Next Generation EU della vecchia programmazione – spiega l’Assessore Marco Carrel - Il periodo di presentazione delle domande è breve, in quanto gli investimenti devono essere realizzati e rendicontati entro il 28 giugno 2025. Per la prima volta, in un nostro bando viene introdotto il concetto dei costi semplificati, tema sul quale stiamo lavorando e continueremo a lavorare con l’obiettivo di dare seguito, possibilmente anche nei prossimi bandi, ad una volontà di semplificazione e sburocratizzazione delle pratiche fra aziende e Assessorato.”

Il bando completo e i modelli per inoltrare la domanda sono reperibili sul sito istituzionale della Regione, nelle sezioni tematiche Agricoltura e Europa. Per tutte le informazioni sul bando, chiamare l’Ufficio Fabbricati rurali ai numeri 0165/275338 oppure 0165/275276.