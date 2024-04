Il Professor Carlo Cottarelli all'ISILTEP di Verrés

Nel contesto dell'ambizioso progetto PESES (Programma di Educazione per le Scienze Economiche e Sociali), l'ISILTEP di Verrés si appresta ad accogliere una figura di spicco della scena politico-economica italiana: il Professor Carlo Cottarelli. Questo evento rappresenta un'opportunità straordinaria per gli studenti delle Scuole Secondarie di tutta Italia di confrontarsi direttamente con un protagonista del calibro di Cottarelli, offrendo loro una prospettiva unica sull'attuale panorama economico del nostro Paese.

Il progetto PESES, promosso dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e diretto dallo stesso Cottarelli, si propone di avvicinare gli studenti al mondo delle scienze economiche e sociali, fornendo loro gli strumenti e le conoscenze necessarie per comprendere in modo critico e consapevole le dinamiche che influenzano la società e l'economia contemporanea.

Il Professor Carlo Cottarelli, attualmente senatore della Repubblica e rinomato esperto di Fiscal Macroeconomics, si distingue per la sua vasta esperienza e competenza nel campo dell'economia pubblica. La sua partecipazione all'evento presso l'ISILTEP di Verrés, fissata per il 9 aprile 2024 dalle ore 9.50 alle ore 11.30, rappresenta un'opportunità imperdibile per gli studenti del triennio di approfondire le tematiche legate al sistema economico italiano.

Durante il suo intervento, il Professor Cottarelli offrirà agli studenti una panoramica esaustiva e aggiornata sullo stato dell'economia italiana, analizzando criticamente le sfide e le opportunità che essa presenta. Sarà un'occasione preziosa per comprendere da vicino le politiche economiche in atto e per discutere apertamente con un'autorità del settore.

La presenza del Professor Cottarelli all'ISILTEP di Verrés sottolinea l'impegno dell'istituto nell'offrire ai propri studenti esperienze formative di alto livello e di stimolare il loro interesse per le scienze economiche e sociali. L'incontro promette di essere non solo educativo, ma anche stimolante e coinvolgente, consentendo agli studenti di arricchire le proprie conoscenze e di sviluppare una maggiore consapevolezza critica nei confronti delle questioni economiche che riguardano il nostro Paese.

L'evento che vedrà la partecipazione del Professor Carlo Cottarelli rappresenta un momento significativo per l'ISILTEP di Verrés e per tutti gli studenti coinvolti, evidenziando l'importanza di promuovere una formazione di qualità nel campo delle scienze economiche e sociali e di favorire il dialogo aperto e costruttivo tra le nuove generazioni e le figure di spicco del mondo accademico e politico.