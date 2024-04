Il Circolo della Stampa impegnato nella valorizzazione delle tradizioni valdostane

Il Circolo Valdostano della Stampa ha organizzato un evento imperdibile per tutti gli amanti della cultura e della tradizione valdostana. Martedì 16 aprile 2024, alle ore 20.00, presso il suggestivo scenario del Ristorante "INTRECCI" in Via Binel 12 ad Aosta, si terrà un incontro conviviale incentrato sul tema "Musica e organi delle chiese valdostane".

L'appuntamento si inserisce nel programma del Circolo, dedicato alla valorizzazione delle tradizioni e delle personalità locali, e vedrà protagonista un esperto di livello, il signor Attilio Luisetti, che con modestia si definisce un semplice "amatore", ma che è conosciuto e apprezzato da molti.

Attilio Luisetti ha trascorso una lunga carriera come infermiere professionale presso la SC di Psichiatria, dedicandosi sia alla sua formazione personale continua sia all'insegnamento nel settore. Dotato di una sensibilità e di doti artistiche straordinarie, ha sempre orientato il suo talento verso il bene comune, contribuendo così alla crescita culturale e civile della comunità valdostana.

L'incontro sarà un'occasione unica per approfondire il legame tra la musica e gli organi delle chiese presenti sul territorio valdostano, esplorando le radici e le tradizioni che caratterizzano la nostra regione.

L'evento promette di essere non solo interessante dal punto di vista culturale, ma anche un'opportunità per contribuire alla qualità dell'informazione locale, offrendo un'esperienza arricchente e stimolante per tutti i partecipanti.

Per partecipare a questo appuntamento speciale, è necessario prenotare la propria presenza contattando la segretaria del Circolo, Margherita Garzino, al numero 335.5416466, o il Presidente, Mariagrazia Vacchina, al numero 335.7070016.

Un'occasione da non perdere; una serata dedicata alla musica, alla cultura e alla tradizione valdostana.