Manfrin: La gestione della Rsa di Variney incupisce il panorama

Il capogruppo della Lega, Andrea Manfrin, ha espresso ferme critiche riguardo alla gestione della Rsa di Variney, in seguito alla pubblicazione del documento finale della commissione terza di verifica istituita per i casi di morte nella struttura. Il documento, presentato come soddisfacente dall'assessore alla Sanità, Carlo Marzi, ha sollevato invece dubbi e richieste di approfondimento da parte del capogruppo leghista.

Secondo Marzi, il documento conclusivo della commissione terza non evidenzierebbe elementi critici che richiedano ulteriori approfondimenti. Tuttavia, Manfrin ha evidenziato una serie di questioni ancora aperte e la necessità di indagini più approfondite. In particolare, ha sottolineato l'importanza di chiarire se la procura abbia richiesto specifici documenti alla struttura di Variney, implicando che tale richiesta indicherebbe la presenza di problemi da investigare.

"Ammettere l'esistenza di un problema è un primo passo per risolverlo", ha dichiarato Manfrin (nella foto), enfatizzando la necessità di affrontare apertamente le criticità e di intraprendere azioni concrete per migliorare la situazione. Ha inoltre evidenziato il fatto che le misure adottate dall'Usl, quali il monitoraggio continuo e l'istituzione di una commissione di verifica, suggeriscano la presenza di problematiche che richiedono un'attenzione particolare.

Le osservazioni di Manfrin pongono l'accento sulla necessità di trasparenza e di una risposta adeguata alle preoccupazioni sollevate dalla situazione nella Rsa di Variney. Le sue critiche indicano un forte interesse nel garantire la sicurezza e il benessere dei pazienti, e nel far luce su eventuali carenze nella gestione sanitaria della struttura.

In conclusione, mentre l'assessore Marzi sostiene che il documento finale della commissione terza sia soddisfacente, le osservazioni di Manfrin sollevano dubbi e richieste di approfondimento, evidenziando la necessità di un'indagine più approfondita sulla situazione nella Rsa di Variney. La sua posizione riflette una volontà di affrontare le criticità e di assicurare la trasparenza e la qualità nell'assistenza sanitaria.