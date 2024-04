La stagione dei gazebo in Valle d'Aosta di Forza Italia

Dopo un'intensa settimana di gesti di solidarietà e di condivisione, con la consegna delle uova pasquali presso una comunità educativa per minori e nel reparto di oncologia dell'ospedale Umberto Parini di Aosta da parte delle iscritte valdostane ad Azzurro Donna, sabato segna l'inizio di una nuova fase per il coordinamento regionale di Forza Italia.

Sabato sarà infatti inaugurata la stagione dei gazebo sul territorio valdostano, coincidendo con l'avvio delle Giornate del Tesseramento, lanciate a livello nazionale. Questo evento non solo darà l'opportunità di raccogliere nuove adesioni al partito, ma costituirà anche un'occasione preziosa per il dialogo e il confronto con le comunità locali su temi politico-amministrativi di rilevanza sia regionale che nazionale.

L'iniziativa prevede una serie di appuntamenti che si svolgeranno in diverse località della Valle d'Aosta. Sabato mattina, dalle 9.30 alle 12.30, il gazebo sarà presente al mercato di Antey-Saint-André, mentre nel pomeriggio lo troviamo ad Aosta, in piazza Porta Praetoria, dalle 15.30 alle 19.30. Domenica 7 aprile sarà la volta di La Thuile, con il gazebo posizionato nella centralissima piazza Corrado Gex, dalle 9.30 alle 12.30. Lunedì 15 aprile il tour itinerante farà tappa al mercato di Châtillon, in piazza Volontari del Sangue, dalle 9 alle 12.30. Martedì 16 aprile il gazebo sarà di nuovo ad Aosta, presente al mercato dalle 9 alle 12.30. Infine, sabato 27 aprile, l'appuntamento sarà a Pont-Saint-Martin, in piazza IV Novembre, dalle 9 alle 12.30.

Questi gazebo non saranno solo luoghi di raccolta delle adesioni, ma vere e proprie occasioni di incontro e di scambio con i cittadini della Valle d'Aosta. Sarà possibile discutere di tematiche locali e nazionali, esprimere le proprie opinioni e ascoltare le esigenze della comunità. La presenza del coordinamento regionale di Forza Italia testimonia l'impegno del partito nel coinvolgere attivamente i cittadini nella vita politica e amministrativa della regione.

Con questo avvio della stagione dei gazebo, Forza Italia si propone di essere sempre più vicina alla gente, pronta ad ascoltare e a rispondere alle loro necessità e preoccupazioni. L'obiettivo è quello di costruire un legame solido e duraturo con la comunità valdostana, lavorando insieme per un futuro migliore per tutti.