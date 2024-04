Lazio, Zaccagni e l'infortunio: nessuna frattura alla caviglia

(Adnkronos) - Nessuna frattura per Mattia Zaccagni. L'attaccante della Lazio si è infortunato ieri nel match di Coppa Italia perso 2-0 contro la Juventus. Lo staff medico della S.S. Lazio ha comunicato che "il calciatore Mattia Zaccagni è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti non hanno evidenziato fratture scheletriche a carico della caviglia sinistra a seguito dell’importante trauma distorsivo riportato nel corso della partita di ieri contro la Juventus", spiega il club. "Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano presso Lazio Lab per quantificare i tempi di recupero".