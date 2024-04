Il Casinò di Saint Vincent a marzo incrementa ricavi

Il Casinò di Saint Vincent ha registrato un notevole aumento nei ricavi del mese di marzo 2024, segnalando un progresso significativo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati forniti, l'incasso totale è stato di 6.290.115 euro, mostrando un impressionante incremento del 28% rispetto a marzo 2023, con un aumento di oltre 1.4 milioni di euro.

Le slot machine hanno svolto un ruolo chiave in questo successo, registrando un aumento del 28% nei ricavi, mentre i giochi da tavolo hanno generato un incasso di 3.024.027 euro, con un incremento del 29%.

L'affluenza al casinò è stata altrettanto notevole, con un totale di 27.886 ingressi, segnando un aumento del 18% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Analizzando il progresso annuale, i primi tre mesi del 2024 hanno confermato una tendenza positiva, con un progressivo introito lordo pari a 17.888.788 euro, mostrando un aumento del 13% rispetto allo stesso periodo del 2023. Di questa somma, 8.146.053 euro provengono dai tavoli da gioco e 9.742.735 euro dalle slot machine. Gli ingressi complessivi al 31 marzo 2024 sono stati 87.575, evidenziando un incremento dell'8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Passando al Grand Hotel Billia, le vendite dirette nel mese di marzo 2024 hanno raggiunto quota 349.722 euro, mantenendosi sostanzialmente in linea con il 2023. L'occupazione media delle camere è stata del 41%.

L'andamento positivo dell'offerta alberghiera nei primi tre mesi dell'anno è evidente, con ricavi da vendite dirette pari a 1,4 milioni di euro, registrando un aumento del 19% rispetto allo stesso periodo del 2023. L'occupazione media delle camere nel 2024 è del 46%, mostrando un miglioramento rispetto al 43% dello stesso periodo dell'anno precedente.

In conclusione, i dati riflettono un periodo di crescita e successo per il Casinò di Saint Vincent e il Grand Hotel Billia, con risultati che superano le aspettative e indicano una prospettiva positiva per il futuro.