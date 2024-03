ÉVANGILE DE DIMANCHE: VOICI LE JOUR QUE FIT LE SEIGNEUR

Frères et soeurs, réjouissons-nous!Peuple de Dieu, criez de joie et bondissez d'allégresse! Voici le jour tant attendu, "voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie!". Ce jour est la Pâque de Jésus (Ps117).

La Pâque est la surprise de Dieu qui vient essuyer nos larmes afin que l'homme passe du vieux ferment pour une pâte nouvelle de la droiture et de la vérité (1Co5,8). Les ténèbres qui n'ont pas accueilli le Verbe éternel fait chair sont brisées, et une lumière nouvelle resplendit, la lumière de Pâques. La via crucis de vendredi saint prend fin et s'ouvre la via lucis pour le peuple de Dieu qui marchait dans les ténèbres du chaos. Aujourd'hui, c'est Pâque nouvelle, Pâque de joie, Pâque de pardon, Pâque de paix. Chantons tous Alleluia! Mais, en quoi cet événement change notre existence? La résurrection n'est pas un mythe, la lumière a vaincu les ténèbres et l'homme est appelé à participer à la bonté de Dieu.



1. LE SEIGNEUR EST VRAIMENT RESSUSCITÉ.

Le disciple bien aimé "voit et croit". Avec l'intelligence de la foi, les signes visibles présents dans le tombeau vide renvoient à la vérité invisible à l'oeil nu. Cette vérité est que le Seigneur est vraiment vivant comme il l'avait dit. Pierre rend ce témoignage:

"Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour"(première lecture). Pierre passe de la peur du vendredi saint à la liberté dans témoignage.

Ce discours de Pierre, montre que la Pâque n'est pas un mythe, mais la raison fondamentale de notre existence chrétienne. La mort du Christ n'est pas à confondre avec la mort du "grand dieu Pan", annoncé par Tamus, dans la mythologie grecque, dont fait référence le fou de Nietzsche, quand il crie sur la place publique: "Dieu est mort". Nous ne croyons pas à la métampsychose, à la transmigration des âmes selon Pythagore, encore moins à l'immortalité des âmes d'après Platon. L'idéalisme de Kant qui veut libérer l'homme du pessimisme lié au mal radical invincible, croit au passage du pire au meilleur, par l'usage de la raison. Hegel parle de la Pâque comme "résurrection de la spéculation" après la destruction de sa ville et de sa maison par Napoléon, qu'il divinisait avant, en l'appellant "l'esprit Absolu sur un cheval blanc".

Cet idéalisme qui vide le mystère de la foi de son contenu, a engendré le progressisme illimité, qui n'est que la mondanité de l'humanité, la religion sans dogme, la foi sans la présence réelle du Christ dans l'eucharistie, le laïcisme terrestrianiste. Il n'y a pas de commune mesure entre la foi fondée sur la Pâque du Seigneur comme muraille forte qui nous protège contre les forces nuisibles du chaos et les autres utopies illusoires du monde en vogue aujourd'hui qui ne nous épargnent pas de l'angoisse et du désespoir en face du malheur. Le bien-être matériel, la capacité scientifique et technologique, ne nous donnent pas de garantie pour le lendemain qui chante. La foi fondée sur la résurrection du Christ nous donne la paix, le vrai shalom où les lointains deviennent frères, car Jésus a brisé nos chaînes de division, pour former un peuple uni par un même pain. Son sang a lavé la culpabilité des oeuvres de notre conscience (He9,14). Le chrétien vit désormais dans l'espérance, car le Christ nous a justifiés, il nous a acquis l'amnistie (amnesia, amnésie: oubli) afin d'avoir part à l'héritage éternel promis (He9,15).



2. LA VIE A VAINCU LA MORT, LA CROIX A VAINCU L'ENFER

Saint Paul écrit: "La mort a été engloutie dans la victoire"(1Co15,54).

Aujourd'hui, le peuple du monde entier chante alléluia de Pâques, même si nous célébrons cet événement dans un climat de peur généralisée, dans un contexte de panique où la lumière de l'espérance semble manquer à notre vue, à cause de la prolifération des guerres et des actes terroristes dans le monde. Cependant, l'amour de Dieu demeure fidèle dans le flux du changement incessant de l'histoire. Comme le disait Virgile, "Omnia vincit amor". Avec la victoire de Pâques, même les déterminismes de la nature sont vécus dans la liberté. Saint Paul mettant en discussion les puissances négatives qui nous font peur, s'interroge:"Qui nous séparera de l'amour du Christ"? Après avoir énuméré les forces obscures qui oppriment l'homme, répond: "Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés"(Rm8,37).

La Pâque du Seigneur est donc la nôtre. Elle n'est pas que l'ensemble des rites d'une liturgie sophistiquée de la veillée pascale de samedi saint. La Pâque est l'invitation à la participation à la bonté divine. Si nous sommes morts avec le Christ, avec le Christ nous régnerons. Le Christ ressuscité d'entre les morts est "unicum necessarium" qui donne sens à notre vie insérée dans la condition grimaçante du monde toujours en mutation jusqu'à la dernière nuit qui nous introduira dans une lumière sans déclin, l'éternité bienheureuse.



3. LA PIERRE ANGULAIRE DE LA VIE, C'EST LE CHRIST.

"La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle: c'est là l'oeuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux".

La Pâque est la clef de voûte de la vie. Que signifie la pierre d'angle? La clef de voûte, est la pierre qui est situé en haut, qui soutient les autres pierres de l'édifice. Sans cette pierre d'angle, (lapis angularis), toute la construction s'écroule. Cette pierre rejetée par les constructeurs, mais devenue la pierre d'angle est le Christ ressuscité qui unit le ciel et la terre, le surnaturel et le naturel. La Pâque devient à cet effet, la clef de voûte de l'existence chrétienne. Saint Paul dans la seconde lecture dit que nous devons nous libérer du vieux levain. Il est donc absurde de chanter Alléluia, de célébrer la Pâque quand nous restons dans la tombe de la haine, de l'égoisme, de la dispersion, de la dissipation et de l'endurcissement du coeur. La Pâque nous rend capables d'accueillir le pardon afin de le transmettre aux autres. Cependant, la vie chrétienne n'est pas à bon marché. C'est un martyr au quotidien.



Si quelqu'un me demandait:

Pourquoi es-tu encore chrétien? Pourquoi es-tu encore dans l'Église? Pourquoi es-tu encore prêtre?

Pourquoi es-tu consacrée?

Pourquoi es-tu fidèle au mariage?

Pourquoi es-tu politicien juste?

Pourquoi es-tu honnête, bon et vrai?

La seule réponse unique et suffisante pour nous est celle de saint Paul qui dit: "Si le Christ n'est pas ressuscité vaine est notre foi". Henri de Lubac commentait: "Si le Christ n'est pas ressuscité, fermons nos Églises". C'est dans cette perspective que la Pâque du Seigneur est la clef de voûte qui maintient l'unité de l'Église et du genre humain, fonde, fortifie, éclaire et oriente notre existence dans le monde pour la vie sans fin.



4. PRIÈRE D'ACTION DE GRÂCE.

Par ta résurrection Seigneur, tu nous libères de l'empire des ténèbres et nous éclaires sur le chemin de la vie. Tu es notre espérance Seigneur, tu es notre joie. Nous te disons merci!

Libère-nous du vieux ferment et rends-nous une pâte nouvelle qui donne de la saveur à notre vie devenue de plus en plus amère. Donne-nous un coeur nouveau et un esprit nouveau qui répand le parfum de la charité, de l'espérance, de la paix et de la joie dans notre monde crépusculaire.

Donne-nous Seigneur de garder ta parole dans le silence du coeur comme la Vierge Marie ta mère, le courage de Marie Madeleine qui annonce au matin de Pâques aux apôtres découragés, que tu es vivant, l'audace du disciple bien aimé qui voit le tombeau vide et croit

que tu es ressuscité. Amen.





Heureuse fête de Pâques frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera